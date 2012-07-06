نتایج هفته نخست لیگ دسته یک کشتی آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ دسته یک کشتی آزاد جام خلیج فارس روز جمعه در شهرهای مختلف کشور برگزار شد. در گروه یک این مسابقات و در قوچان، تیم باشگاه مالی اعتباری فردوسی مازندران با نتیجه 6 بر 2 تیم شهرداری قوچان را شکست داد. در دیگر دیدار این گروه نیز تیم هیأت کشتی ارومیه توانست میزبان خود تیم شهدای نهاوند را با نتیجه 4 بر 4 شکست دهد (در این مسابقه امتیاز مثبت تیم ارومیه بیشتر بود)

در گروه دو این رقابت ها نیز باشگاه فرهنگی ورزشی مقیمی بابل با نتیجه قاطع 8 بر صفر میهمان خود تیم نفت امیدیه خوزستان را شکست داد در این دیدار کشتی گیر وزن 50 کیلوگرم تیم امیدیه سر وزن نرسید. در دیگر دیدار این گروه نیز تیم نوین چرم البرز با نتیجه 5 بر 3 میهمان خود تیم ثامن‌الحجج خراسان رضوی را شکست داد. در این هفته، تیم فولاد ماهان اصفهان از گروه یک و تیم شهدای بابلسر از گروه دو استراحت داشتند.