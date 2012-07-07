  1. ورزش
۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۹:۲۳

کشتی نوجوانان آسیا-قرقیزستان/

آزادکاران نوجوان اوزان نخست روی باسکول رفتند

مراسم وزن کشی مدعیان سه وزن نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا عصر جمعه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم و در وزن 42 کیلوگرم خیراله قهرمانی روی باسکول رفت که طی آن باید در کشتی نخست خود به مصاف کشتی گیری از هند برود. در وزن 46 کیلوگرم نیز امین خدابخش با کشتی‌گیری از کره شمالی روبرو می‌شود و علی محمدزاده در وزن 50 کیلوگرم نیز با حریفی از ترکمنستان مسابقه می‌دهد.

رقابت‌های سه وزن نخست از ساعت 13 امروز شنبه به وقت قرقیزستان و پیکارهای هفت وزن دوم نیز روز یکشنبه برگزار خواهد شد. رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا نیز عصر روز جمعه به پایان رسید که فرنگی کاران کشورمان با کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود خاتمه دادند.

