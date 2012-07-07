آزادکاران نوجوان اوزان نخست روی باسکول رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم و در وزن 42 کیلوگرم خیراله قهرمانی روی باسکول رفت که طی آن باید در کشتی نخست خود به مصاف کشتی گیری از هند برود. در وزن 46 کیلوگرم نیز امین خدابخش با کشتی‌گیری از کره شمالی روبرو می‌شود و علی محمدزاده در وزن 50 کیلوگرم نیز با حریفی از ترکمنستان مسابقه می‌دهد.

رقابت‌های سه وزن نخست از ساعت 13 امروز شنبه به وقت قرقیزستان و پیکارهای هفت وزن دوم نیز روز یکشنبه برگزار خواهد شد. رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا نیز عصر روز جمعه به پایان رسید که فرنگی کاران کشورمان با کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود خاتمه دادند.