اجرای طرح آفتاب در شیراز/ طرح ویلچر سواری مسئولان

عبدالحمید کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: این طرح به منظور ارتباط مستقیم و بی واسطه مسئولان و گروه های هدف هر هفته در روزهای پنجشنبه و جمعه در یکی از باغات شیراز اجرا می شود.

وی ادامه داد: طرح آفتاب به منظور توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی خانواده های تحت پوشش اداره کل بهزیستی فارس و هنچنین برقراری جلسات آموزشی و مهارتی برای تقویت مهارتهای دینی و ارتباطی گروه های هدف برگزار می شود.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان فارس گفت: این طرح روز جمعه با حضور تعداد 300 نفر از گروه های هدف بهزیستی در یکی از باغهای شیراز اجرا شد که با استقبال خوبی نیز روبه رو شد.

مصوبات شورای توانمندبخشی شهرستان شیراز

کشاورز در ادامه سخنان خود پیرامون شورای توانمندبخشی شهرستان شیراز که با حضور فرماندار برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسی چگونگی قانون جامع مناسب سازی در سطح شیراز برگزار شد.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد در پایان تیرماه به مناسبت هفته بهزیستی با حضور برخی از مسئولان مربوطه به منظور آشنایی آنها با مسائل و مشکلات معلولان برگزار شود.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان فارس افزود: علاوه براین مقرر شد طرح ویلچرسواری مسئولان شیراز برای آشنایی مسئولان با مشکلات معلولان در حوزه شهری اجرا شود همچنین ساختمان جدید فرمانداری شیراز از هر لحاظ برای گروه های مختلف معولان جسمی- حرکتی و... مناسب سازی شده تا به عنوان یک ساختمان استاندارد به افراد و مسئولان معرفی شود.

کشاورز بیان کرد: در حال حاضر میانگین مناسب سازی خیابانهای شیراز برای معلولان، سالمندان و گروه های هدف فقط 20 درصد است که در شورای توانمندبخشی شهرستان شیراز مقرر شد که این میانگین به 50 درصد برسد و از تمام ظرفیتها و امکانات برای رسیدن به این هدف استفاده شود.