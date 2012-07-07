شهزاد رونق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با توسعه بام سبز در شهر شیراز اظهار داشت: در حال حاضر سرانه فضای سبز در شهر شیراز 15.5 متر مربع است و برای رسیدن به استاندارد لازم که همان 25 متر مربع است راه های مختلفی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طی مدت اخیر اقدامات زیادی برای افزایش سرانه فضای سبز در شیراز انجام شد که به عنوان نمونه می توان به اجرای طرح فضای سبز در حاشیه شهر، معابر، بوستانها، تقاطعها، میادین و ایجاد کمربند در حاشیه شهر اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز با بیان اینکه با توجه به افزایش جمعیت این میزان فضای سبز کافی نیست، بیان کرد: این امر باعث ایجاد اشکال در رسیدن به استاندارد فضای سبز می کند از این رو باید راهکارهای دیگری در دستور کار قرار گیرد از این رو اقداماتی نظیر ایجاد کمربند سبز در ارتفاعات است که در این راستا 13 هزار هکتار اراضی در اختیار سازمان قرار گرفته و از این میزان سه هزار و 500متر مربع سبز شده است.

وی با بیان اینکه این اقدامات اهداف سازمان را به طور کامل برآورده نمی کند، افزود: در این راستا مقرر شد که طرحی برای توسعه فضای سبز در مناطق متراکم شهر شیراز در نظر گرفته شد که این طرح بام سبز است.

رونق زاده ادامه داد: این طرح در شورای اسلامی شهر شیراز تصویب شد و از سال 88 اقداماتی برای رسیدن به این هدف انجام و در این راستا راه هایی برای ایجاد انگیزه و تشویق مردم برای توسعه بام سبز انجام شد.

وی گفت: بر اساس این طرح مقرر شد که فضای سبز در بام مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری شیراز ایجاد شود تا هم علاوه بر بالابردن سرانه فضای سبز در بهبود شرایط زیست محیطی، تلطیف کردن هوای شهر و... موثر باشد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح بام ساختمان این سازمان و شهرداری منطقه چهار شیراز به بام سبز تبدیل شود و همچنین به منظور افزایش تقاضا برای انجام این اقدام مقرر شده که در کمسیونهای شهرداری پیرامون این مسئله به افراد تاکید شود.

رونق زاده ادامه داد: در سال جاری در دستور کار است که بامهای پارکینگهای طبقاتی به بام سبز تبدیل شود و در این راستا به صاحبان آن مشاوره رایگان پیرامون استفاده ازنوع خاک و ترکیبات آن و... داده می شود.