توقف تولیدمثل آرتیمیای "مهارلو"/ دریاچه همچنان قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، دریاچه مهارلو در 15 کیلومتری شیراز واقع شده و با وسعتی حدود 600 کیلومتر مربع پناهگاهی برای حیات وحش و پرندگان محسوب می شد. مهمترین زیستمندان این تالاب را می توان پرنده هایی نظیر فلامینگو، مرغابی، آنقوت و... دانست.

این دریاچه همچنین به واسطه همجواری با کلانشهر شیراز یکی از مناطق گردشگری و تفرجگاهی نیز محسوب می شود که طی چند سال گذشته به دلیل خشکسالی شدید در این استان سطح آب در دریاچه مهارلو به طور زیادی پائین آمد.

از اوایل سال جاری کارشناسان محیط زیست پیرامون قرمز شدن ناگهانی دریاچه مهارلو اظهار نگرانی کرده و مدعی شدند که حیات این دریاچه و گونه های آن به خطر افتاده است.

کشند قرمز در مهارلو

در حالیکه نزدیک به دو ماه از این جریان می گذرد اما روند قرمز شدن دریاچه مهارلو با شدت بیشتری در حال طی شدن است به گونه ای که در جدیدترین خبر، کارشناسان حوزه محیط زیست اعلام کرده اند که تولید مثل آرتیمیا در این دریاچه متوقف شده و از این مسئله اظهار نگرانی کرده اند.

یک کارشناس محیط زیست در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تشدید شوری آب زمینه ساز رشد جلبکی به نام کشند قرمز شده، گفت: پایین آمدن سطح آب باعث شده که شرایط برای رشد یک جلبک یا همان کشند قرمز در دریاچه ها مهیا شود از این رو به دلیل کاهش آب و ورودی اندک آب به دریاچه اخیرا شاهد قرمز شدن دریاچه مهارلو باشیم.

علمدار علمداری افزود: در فروردین ماه مقداری آب در رودخانه خشک جاری بود اما طی چند روز گذشته به دلیل گرمای زیاد و تبخیر شدید آب این رودخانه به طور کامل خشک شده و در حال حاضر شوری آب در دریاچه نمک بالا رفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پدیده قرمز شدن دریاچه بیشتر شده، بیان کرد: طی مدت اخیر علاوه بر خشک شدن رودخانه خشک، چشمه هایی که این دریاچه از آن تغذیه می کردند به طور کامل خشک شده و این امر باعث بالارفتن غلظت نمک شده است.

این کارشناس محیط زیست ادامه داد: با توجه به این امر سیستم حیاتی گونه های دریاچه نیز به خطر افتاده و در حال حاضر گونه آرتیمیا که یک گونه مهم برای حیات دریاچه است تولید مثلی ندارد.

وی با تاکید بر توقف تولید مثل گونه آرتیمیا گفت: اینگونه تاثیر زیادی در حیات تالاب دارد و با وجود اینکه یک گونه مقاوم با آب شور است به دلیل رشد جلبکها در دریاچه حیات آن به خطر افتاده و در حال حاضر تولید مثلی ندارد.

علمداری ادامه داد: در شرایطی که شوری آب زیاد شود این کشندهای قرمز شروع به تکثیر کرده که برخی از آنها سمی را تولید می کنند که برای آبزیان خطرناک است و با وجود اینکه دریاچه میزان کمی آب دارد محیط خوبی برای اسکان پرندگان نیست.

این کارشناس محیط زیست افزود: تنها راه حلی که برای از بین رفتن قرمزی دریاچه مهارلو وجود دارد افزایش میزان ورودی آب است که این امر با مدیرت آب امکان پذیر است.

وی تاکید کرد: افزایش بهره برداری از آب و کاهش ورودی آب به تالاب باعث قرمز شدن زیاد دریاچه طی مدت اخیر شده است.