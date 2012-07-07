فرهنگسرای قرآن و عترت اثر گذار در توسعه فعالیتهای قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان زنجان عمکرد و توفیقات خوبی در حوزه قرآن انجام شده و توسعه در بخشهای مختلف قرآن بر کسی پوشیده نیست.

وی ادامه داد: استان زنجان یکی از استانهای فعال در بحث قرآن است و فعالیتهای قرآنی در همه بخشهای قرائت و حفظ ایجاد شده است.

استاندار زنجان گفت: با فعالیتهای قرآنی که در استان انجام می شود زنجان به عنوان قطب بزرگ در فعالیتهای قرآنی در کشور شناخته شده است.

رئوفی نژاد تاکید کرد: فعالیتهای قرآنی به بزرگی مردم استان نسبت به دو دهه گذشته پیشرفتهای خوبی داشته است و توانسته قاریان بین المللی را در سطح کشور پرورش دهد.

وی در ادامه افزود: بهره برداری فرهنگسرای قرآن و عترت در یک ساختمان عالی و موقعیت و دسترسی به تجهیزات مدرن و مدیریتی که تعریف شده در فعالیتهای قرآنی در استان بسیار موثر خواهد بود.

استاندار زنجان گفت: در این آموزشگاه پژوهشهای کارشناسی و آموزشهای قرآنی به طور تخصصی و حمایت از فعالیتهای قرآنی در این فرهنگسرا در دستور کار است.

رئوفی نژاد یاد آور شد: افتتاح این فرهنگسرا یک کار بزرگ در کشور است که در روند توسعه کمی و کیفی فعالیتهای قرآنی موثر خواهد بود.

