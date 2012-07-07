ارزشهای اخلاقی از موفقیت در ورزش مهمتر است

عباسعلی میرسیستانی در حاشیه برگزاری مسابقات ورزشی پسران دانش آموز،در مشهد در گفتگو با مهر افزود: اگر در مسابقات فقط به جنبه های قهرمانی فکر کنیم،به ورزش کشور و جوانان ،جفا کردیم.

وی تصریح کرد: اگر مربیان و سرپرستان ما در مسابقات دانش آموزی خوب عمل کنند و به مسائل اخلاقی،توجه بیشتری نمایند، ورزش ما در آینده شاهد این همه بداخلاقی نخواهد بود.

وی اظهار داشت: دانش آموزان ما باید در این مسابقات روابط اجتماعی و اخلاقی و عاطفی را همراه با تلاش برای سلامتی جسم ،تجربه نمایند؛چرا که میدان ورزش،صحنه تعامل،رفاقت ،دوستی و رقابت سالم است.

وی افزود: باید دانش آموزان را طوری تربیت کنیم که ظرفیت تحمل شکست و پیروزی را در خود تقویت کنند، ما به عنوان میزبان باید زمینه این مسایل را فراهم آوریم.