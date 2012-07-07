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۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۹:۴۴

داور بین المللی هندبال:

مدارس بیشترین سهم را در پیشرفت هندبال کشور دارد

مدارس بیشترین سهم را در پیشرفت هندبال کشور دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: داور بین المللی هندبال در سی امین دوره مسابقات ورزشی پسران گفت: مدارس بیشترین سهم را در پیشرفت هندبال کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ محمد توکلی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران در مشهد افزود: وضعیت هندبال مدارس در سطح بالایی است چرا که فدراسیون و انجمن هندبال کشور و استانها به این رشته بها می دهند.

وی افزود: در سطح کشور برای رشد باشگاه های فولاد، ذوب آهن و ثامن الحجج خراسان سرمایه گذاریهای خوبی شده است این باشگاهها از پایه با تیمها کار می کنند و ابتدا از مدارس یارگیری  می کنند.

این داور بین المللی هندبال در خصوص مسابقات دانش آموزان کشور اظهار داشت: در این بازیها استانهای خراسان رضوی، اصفهان و کرمان رشد خیلی خوبی داشته اند، البته در هندبال فیزیک بدنی حرف اول را می زند.

توکلی وضعیت داوری هندبال کشور را رشد یافته دانست و گفت: با توجه به زحماتی که فدراسیون هندبال و رئیس کمیته دوران، متحمل شدند، داوران جوان و با استعدادی بروز پیدا کرده اند که اکنون در سطح کشور، جهان و حتی المپیک داوری می کنند.

وی استانهای خراسان رضوی، اصفهان، فارس و قم را بهترین تیمهای دانش آموزی دانست و بیان داشت: این تیمها از نظر تاکتیک و هم از نظر تکنیک رشد قابل ملاحظه ای داشته اند.

کد مطلب 1643450

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