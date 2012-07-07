ساماندهی روند تبدیل و عرضه برنج به بازار/ لزوم توسعه کشاورزی مکانیزه

علی محمد دعاگو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نظام بهره ‌برداری از اراضی در قالب دهقانی که بهره بردار تولید محصول را خود مدیریت و محصول تولیدی را برای نیاز خانواده خویش مصرف و اضافه محصول را به بازار عرضه می کند، هر کشاورز محصول اندک خویش را به کارخانجات شالیکوبی برده و پس از تبدیل فقط محصول حاصل از زمین خویش را طلب می کند.

وی اظهارداشت: بکارگیری از خشک کنهای نوع گردشی و سایر انواع خشک ‌کنهای مدرن که دارای مزایای عدیده ‌ای در مقایسه با خشک کنهای نوع سنتی هستند، مشکلاتی دارد زیرا داخل این خشک کنها کل محصول وارد شده با هم مخلوط می ‌شوند و بنابراین تفکیک محصول چند کشاورز از هم غیر ممکن است.

این کارشناس مسائل کشاورزی گفت: علاوه بر این با توجه به متفاوت بودن نوع ارقام محصول ارجاع شونده به کارخانجات شالیکوبی قبل از شروع به تبدیل یک رقم متفاوت از رقم قبلی باید تمامی تنظیمات ماشین آلات را تغییر داد زیرا خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ارقام مختلف متفاوت از هم بوده و به شرایط تنظیم خاص خودشان نیاز دارند.

وی افزود: این امر باعث افزایش تلفات زمانی و در پی آن افزایش اجرت تبدیل و همچنین گاهی اوقات به دلیل وقت گیر و خسته کننده بودن اعمال این تغییرات و تنظیمات، برخی از اپراتورهای ماشینهای تبدیل از انجام آن خودداری کرده و محصول را در شرایط نامناسب تبدیل می کنند که این موضوع یکی از دلایل افزایش ضایعات و در نتیجه وارد کردن خسارات به کشاورزان است.

دعاگو ادامه داد: خرده مالکیت و تاثیر آن بر تمهید بسترهای مناسب برای مکانیزه کردن عملیات شالیزاری از دیدگاه مکانیزاسیون، اجرای طرحهای تسطیح و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری با هدف سهولت در امر مکانیزه کردن کشت برنج و دست یافتن به حداکثر بهره وری از اراضی صورت می گیرد.

وی همچنین با اشاره به تاثیر مستقیم اجرای این گونه طرحها عنوان کرد و افزود: اصلاح اراضی از لحاظ شکل هندسی، ابعاد و اندازه کرتها باعث کاهش زمانهای تلف شده در حین اجرای عملیات مختلف کشاورزی به صورت مکانیزه خواهد شد.

این کارشناس کشاورزی یادآورشد: اعمال مدیریت صحیح بر نحوه ایجاد لایه های سخت در حین اجرای عملیات تسطیح و یکپارچه سازی و همچنین تدارک زهکشهای سطحی و زیرزمینی با هدف تخلیه آبهای اضافی ( جلوگیری از ماندابی ) باعث افزایش مقاومت مکانیکی خاک سطحی و در نتیجه امکان تردد ماشینهای مختلف شالیزاری می شود.