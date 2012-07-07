غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر از تشکیل 25 هزار تعاونی مسکن در سراسر کشور خبر داد و گفت: حدود 3 میلیون نفر با گرایش‌های کارگری، کارمندی، فرهنگیان و آزاد تا خرداد امسال در این تعاونی ها عضو شدند.



معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تعداد واحدهای مسکونی تحویل شده به اعضای تعاونی های مسکن نیز تا پایان سال 89 بالغ بر 1 میلیون و 750 هزار واحد بوده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: براساس گزارش نتایج طرح جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمان صادر شده توسط شهرداری های کشور (به جر شهر تهران) در بخش تعاونی سال 89 که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شد، تعداد 9 هزار و 643 پروانه ساختمانی برای تعاونی ها صادر شد که حدود 4 درصد کل پروانه های ساختمانی صادر شده کشور غیر از شهر تهران است.

حسینی نیا افزود: همچنین مساحت زیربنایی این تعداد پروانه ساختمانی نیز بالغ بر 20 میلیون و 309 هزار و 431 مترمربع بود که حدود 22 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه های صادر شده کل کشور غیر از شهر تهران است.

وی علت پایین بودن نسبت تعداد پروانه ها به نسبت مساحت زیربناها را فعالیت جمعی تعاونی ها و اخذ یک پروانه برای تعداد زیادی از واحدها دانست.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در بخش تعاونی، تاکنون بالغ بر 192 هزار و 998 واحد بوده که حدود 28 درصد از مجموع کل واحدهای پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در کل کشور غیر از شهر تهران را شامل می شود.

حسینی نیا خاطر نشان کرد: هم اکنون 1 میلیون و 300 هزار واحد در دست ساخت از طریق تعاونی ها وجود دارد که این موضوع نشان دهنده اقبال متقاضیان مسکن به انجام پروژه ها از طریق تعاونی ها است.