نمایشگاه گردشگری گام بلند توسعه/ فارس مقصدی برای گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، اساسا برای اینکه در هر بخش، صاحبان کالا و خدمات بتوانند در بازار رقابتی حوزه خود، موفق تر از رقیبان ظاهر شوند نیاز دارند که هم خدمات و کالای خود را معرفی کنند و هم اینکه به درک از نیازهای گروه هدف خود برسند.

این درک که باید به صورت مشترک بین عرضه کنندگان و دریافت کنندگان محقق شود، معمولا در شرایط نمایشگاهی به صورت مطلوبی و با کیفیتی مناسب به عرصه ظهور می رسد.

شرایط نمایشگاهی باعث می شود متقاضیان به عرضه کنندگان بیشتر نزدیک شوند و در این صورت به یک درک و شناخت مشترک از یکدیگر دست یابند.

در این موقعیت نه تنها خدمات و کالای عرضه شده در سطح تخصصی و مطلوبی معرفی می شود بلکه صاحبان آن می توانند با بخشهای وابسته به خود نیز آشنا شده و شرایط را برای گسترش کارمهیا سازند.

در نمایشگاه گردشگری نیز که اخیرا در شیراز برپا شده و تا امروز شنبه نیز ادامه دارد، بخشهای مختلف حوزه گردشگری نظیر آژانسهای مسافرتی، هتلها، دفاتر هواپیمایی، دفاتر حمل و نقل و... حضور داشته و نه تنها با گروه های هدف خود ملاقات کردند بلکه به درک مشترکی نیز از یکدیگر رسیدند و در این رهگذر توانستند خدمات خود را نیز به عموم مردم معرفی کنند.

نمایشگاه گردشگری خاورمیانه باعث شد که به عنوان نمونه دفاتر هواپیمایی با سایر آژانسهای گردشگری خارجی و داخلی نیز آشنا شوند و مراودات کاری را نیز پی ریزی کنند.

یا هتل داران با آژانسهای حمل و نقل و سایر بخشها آشنا شوند که برآیند این اتفاقات تحول در عرصه گردشگری استان در دورنمای آن خواهد بود.

وقتی ارتباطات میان بخشی در حوزه صنعت گردشگری توسعه یابد، به صورت خودکار گردشگری در منطقه هدف نیز به صورت سامان یافته تری متحول و مترقی خواهد شد و این امر پیامدهای اقتصاد مطلوبی را به همراه خواهد داشت به خصوص اینکه نمایشگاه مذکور با حضور کشورهای خارجی مختلفی نیز برگزار شده است.

همواره در سطح جامعه نمایشگاه های مختلفی که برگزار میشد، با یک ضعف بزرگ نیز همراه بود که آن تبدیل ماهیت نمایشگاهی به عرصه فروشگاهی بود، یعنی به جای اینکه خدمات و امکانات مورد نظر معرفی و نمایش داده شود بیشتر به فروش آن توجه میشد که این امر باعث می شود که همواره از نمایشگاه ها به عنوان فروشگاه های بزرگ یاد شود.

اما این اتفاق امسال در نمایشگاه گردشگری خاورمیانه کمتر رخ داد و نمایشگاه به معنای واقعی خود دنبال شد.

امسال در نمایشگاه گردشگری خاورمیانه آنچه بیشتر به چشم می خورد، حضور تمامی بخشهای مرتبط با گردشگری به صورت کاملا تخصصی بود، به عنوان نمونه در حوزه گردشگری پزشکی، بیمارستانهای مختلف شیراز حضور داشتند یا حضور بخش اکوتوریسم و یا حتی حضور بخشها و مراکز دانشگاهی و آموزشی حوزه گردشگری که باعث میشد که گردشگری در بخشهای تخصصی خود نیز حضور نمود یافته تری داشته باشد.

مدیرکل میراث: نمایشگاه به صورت تخصصی دنبال شد

در این خصوص مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس در حاشیه بازدید از نمایشگاه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر کاربردی تری شدن نمایشگاه و تخصصی تر شدن آن نیز بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است که نمیشگاهی که ایجاد می شود یک نمایشگاه کاملا تخصصی باشد.

فریدون فعالی با اشاره به اینکه امیدواریم به جایی برسیم که بازدیدکنندگان نیز تخصصی باشند، بیان کرد: امیدواریم روزی به جایی برسیم که اگر فردی بخواهد از نمایشگاه گردشگری بازدید کند از قبل در سایت ثبت نام کرده و با دریافت کارت، نمایشگاه را مورد بازدید خود قرار دهد.

وی گفت: اگر روزی به آنجا برسیم می توانیم ادعا کنیم که توسعه و رونق گردشگری را در فارس داشته ایم و آن موقع است که می توانیم فارس را به عنوان یک مقصد گردشگری معرفی کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس تاکید کرد: برای اینکه استارت کار را نیز بزنیم دبیرخانه نمایشگاه را فعال نگه می داریم و بعد از اتمام نمایشگاه تمام سازوکارها را برای برگزاری نمایشگاه در سال آینده اختصاص خواهیم داد.

فعالی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر حضور بیشتر فارس در نمایشگاه های بین المللی نیز گفت: با استقبال خوبی که از نمایشگاه امسال شد این پیشنهاد از سوی معاونت میراث کشور مطرح شد که مدیریت نمایشگاه پوتر اسپانیا نیز به فارس داده شود.

وی بیان کرد: در این خصوص قرار شد درخواستی از فارس مطرح شود که با این کار قدم شروعی خواهد بود در این عرصه و این کار نقطه قوتی برای فارس محسوب می شود.

در این نمایشگاه غرفه داران نیز نسبت به تعامل خود با جامعه هدف نیز ابراز رضایت می کردند و اینکه توانسته اند بخشهای دیگر همسو با فعالیت خود را نیز بهتر و بیشتر بشناسند.

مونا رزبان مسئول روابط عمومی هواپیمایی آسمان پایگاه شیراز و همچنین مسئول غرفه آسمان در نمایشگاه گردشگری خصوص فعالیتهای آسمان در این نمایشگاه، ضمن ابراز رضایت از کیفیت نمایشگاه امسال بیان کرد: امسال توانستیم با اطلاعاتی که به مردم ارائه دهیم نسبت به فعالیتهای هواپیمایی و نوع هواپیماها اطلاع رسانی مناسبی صورت دهیم ضمن اینکه نسبت به رزرو نیز اقدام شد.

وی بیان کرد: نمایشگاه امسال ما را به مشتریان نزدیک تر کرد، آسمان سومین سال حضور خود را در نمایشگاه داشت ضمن اینکه نمایشگاه امسال ظرفیت خوبی بود که با همکاران دیگر نیز آشنا شویم.

محمد آلاگیز مدیر ترکیش ایر منطقه جنوب ایران نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز رضایت از کیفیت و تاثیرات نمایشگاه بیان کرد: فعالیتهایی که در این نمایشگاه انجام دادیم به اندازه یک ماه فعالیت در بیرون از آن بود.

وی با اشاره به اینکه اگر اطلاعات بیشتری از این نمایشگاه داشتیم به طور حتم با دست پرتر در آن حضور می یافتیم، بیان کرد: برای سال آینده آژانسهای مسافرتی ترکیه را نیز در جریان برگزاری این نمایشگاه می گذاریم.

مدیر ترکیش ایر منطقه جنوب ایران از برنامه این آژانس برای حوزه گردشگری خبر داد و بیان کرد: ما هزینه های به نسبت مناسبی را در ترکیه برای حوزه گردشگری صورت داده ایم تا بتوانیم گردشگران بیشتری را جذب کنیم ضمن اینکه 15 اپراتور گردشگری را نیز از استانبول به شیراز آوردیم تا با این شهر و ظرفیتهای آن آشنا شوند.

حضور پررنگ موسسات مردم نهاد

یکی از بخشهای قابل توجه نمایشگاه، حضور پررنگ موسسات و انجمنهای مردم نهاد بود که سهم عمده ای را در اعتلای میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس ایفا می کنند.

انجمنهایی نظیر خانه فرهنگ جاودان، انجمن دوستداران حافظ، انجمن دوست داران میراث فرهنگی و... از دیگر انجمنها حاضر در نمایشگاه بودند که هرکدام به نحوی ضمن معرفی دستاوردها و تولیدات فرهنگی و گردشگری خود، به ارتقای سطح محتوای فرهنگی نمایشگاه نیز کمک کردند.

خانه فرهنگ جاودان در اقدامی ابتکاری اقدام به ارائه بروشورهایی از آئینهای استان فارس در مناسبتهای مختلف نظیر آئینهای ایام محرم و... کرد و با این کار سطح تولیدات فرهنگی نمایشگاه را نیز برای عرضه به بازدیدکنندگان ارتقا داد.

این آئینها که هرکدام به نحوی جزئی از میراث معنوی استان فارس هستند می توانند به خوبی معرفی شوند و در این رهگذر گردشگران مختلفی را برای بازدید و مشاهده اجرای این آئینها در نقاط مختلف استان توزیع کنند.

انجمن دوستداران حافظ نیز با نمایش کتابها و تولیدات فرهنگی خود در خصوص ادبیات، فرهنگ و حافظ به نوبه خود به ارتقای سطح فرهنگی نمایشگاه کمک کرد.

انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس نیز اقدامات ابتکاری مختلفی برای بازدید کنندگان حتی در بخش کودکان طراحی کرد تابدین وسیله انجمنهای مردم نهاد نیز سهم بسزایی در ارتقای کیفیت نمایشگاه ایفا کرده باشند.

اما در مجموع باید به نکات دیگری نیز توجه شود و آن توجه به سلیقه مخاطب عام است.

مسئولان امر در نمایشگاه مذکور به این نکته تاکید داشتند که نمایشگاه به سمت تخصصی شدن در حرکت است اما بخشی از بازدید کنندگان را عموم تشکیل می دهند و در این خصوص باید به یک مشکل مهم توجه کرد و آن سردرگمی مخاطب عام در نمایشگاه بود.

مخاطب عام نمایشگاه با تصور اینکه می تواند مانند نمایشگاه های دیگر به خرید خدمات حتی در حد سوغات و صنایع دستی سایر استانها بپردازد پا به این محل گذاشت اما در نهایت به منظور و هدف خود نرسید.

این موضوع باعث می شود که مسئولان به این نکته توجه کنند که بین سلیقه مخاطب عام و تخصصی کردن کار نیز نوعی توازن برقرار کنند تا هم مخاطب متخصص از بازدید از چنین نمایشگاهی راضی بیرون بیاید و هم مخاطب عام تر به مقاصد خود رسیده باشد و این توازن و بالانس باید به شکل دقیق و کارشناسی انجام شود تا دچار افراط و تفریط نشود.

البته وجود غرفه نظرسنجی این امکان را برای متولیان امر فراهم می سازد تا نتایج طرح امسال مبنی بر تخصصی تر شدن نمایشگاه را در قالب مطالعات آماری دریافت کرده و با نظرات مخاطبان در تمام سطوح عام و خاص آشنا شوند.

به هر حال نمایشگاه امسال گردشگری یگ گام مهم برای انجام کار علمی تر و تخصصی تر بود که چشم انداز مثبتی برای صنعت گردشگری استان رقم خواهد زد.

بدون شک پیگیری چنین نمایشگاه هایی البته به شکل کاربردی و علمی و با حفظ بعد بین المللی آن می تواند استان فارس را با داشتن جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، پزشکی به مقصدی جدید و کارآمد برای گردشگران آسیا و سایر قاره ها تبدیل کند.

گزارش: هژیر فتحی