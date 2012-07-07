سفری از محرومترین محله اهواز تا مسابقات بین المللی قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، در شب میلاد امام زمان(عج) قاسم مقدمی در حسینیه سجادیه در کوت عبدالله اهواز اقدام به قرائت قرآن کرد. صوت او آنقدر دلنشین بود که جمعیت چندصد نفری حاضر در مجلس که از همه نوع آدم از بچه کم سن و سال تا روحانی و شاعر در آن حضور داشتند همه مبهوت درخشش صوت ملکوتی قرآن از حنجره قاسم مقدمی که البته با سن کمش همه او را با نام «حاج قاسم» صدا می کنند شدند.

در حدود 20 دقیقه قرائت قاسم مقدمی، تنها صوت او و «احسنت احسنت» گفتن مردم شنیده شد و این نشان از قدرت بالای کلام وحی است اگر با صوتی دلنشین نیز همراه شود این در حالی است که افراد حاضر حاج قاسم را بیشتر در هیبت مداح اهل بیت(ع) و روضه خوان امام حسین(ع) می شناختند.



بعد از مراسم و در حالیکه تبریکهای مردم به قاسم مقدمی تمامی نداشت به زحمت توانستیم برای مدتی کوتاه در طبقه بالای حسینیه سجادیه اهواز با وی همکلام شویم و از رمزهای موفقیت وی تا رسیدن به بالاترین درجه قرآن کشور جویا شویم.

قاسم مقدمی در مسابقات بین المللی قرآن کریم

قاسم مقدمی متولد سال 1363 در اهواز است و قرائت قرآن را در یکی از محرومترین مناطق شهر اهواز به نام «کانتکس» آغاز کرده است. او هر چند در کنار سایر هم سن و سالانش از همان بچگی که عشق و علاقه آنها فوتبال بود بازیکن فوتبال قابلی بود ولی این علاقه به زمینهای خاکی فوتبال محلات باعث نشد قاسم مقدمی از قرآن و مراسم مذهبی فاصله بگیرد.



قاسم با حمایتهای برادر بزرگش توانست نگاهی جدی به قرآن داشته باشد و آموزشهای مقدماتی قرآن را در سنین نونهالی و نوجوانی آغاز کند. مقدمی در این خصوص می گوید: در کنار حمایتهای پدر و مادرم، نقش برادر بزرگم در قاری شدن من بسیار جدی است زیرا او با تلاش و ممارست توانست مسیر حضور در عرصه قرآن را برایم هموار کند این در حالی بود که ما در منطقه ای حضور داشتیم که یکی از محرومترین نقاط اهواز به شمار می رفت.



استاد او در مرحله مقدماتی ناجی حیدری بود و بعد برای آموزش مسائل فنی و حرفه ای قرآن حضور در کلاسهای آموزشی اساتیدی چون مهدی دغاغله، شاه میوه و ابوالقاسمی را نیز تجربه کرد تا اینکه موفق شد خود را به عنوان چهره ای شاخص در قرآن کشور مطرح کند.



قاسم مقدمی یکی از مهمترین عوامل موفقیتش را اشتغال در سازمان تبلیغات اسلامی استان خوزستان به عنوان کارشناس مسئول در دارالقرآن می داند و می گوید: خوشبختانه مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی استان با درک صحیح شرایط من، وقت کافی برای پرداختن به مسائل قرآنی را به من داده اند. به خصوص حاج آقا بلک مدیرکل سازمان که با وجود اینکه تنها 26 سال سن داشتنم مسئولیت دارالقرآن کریم استان خوزستان را به من محول کرد.



این قاری بین المللی قرآن کریم که چهار سال است در استخدام سازمان تبلیغات اسلامی است، تصریح می کند: شاید اگر در جای دیگر مشغول به خدمت بودم نمی توانستم به چنین جایگاهی دست پیدا کنم ولی سازمان تبلیغات در حالی چهارسال قبل من را به استخدام خود درآورد که من در قرآن معروفیت فعلی را نداشتم.



مقدمی همچنین از حمایتهای دکتر خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور به نیکی یاد کرد و گفت: وی نیز در حمایت از من اندکی دریغ نکرد و حتی در نشستی که چندی قبل برگزار کردیم دکتر خاموشی پیشنهاد قرائت کامل قرآن را به صورت ترتیل و ارائه آن به مردم را به من داد که من استقبال کردم و فکر می کنم این کار در همین امسال آغاز شود.



مسئول دارالقرآن استان خوزستان یکی از افتخارات خود را حضور و قرائت قرآن مجلسی در محضر رهبر معظم انقلاب در تیرماه جاری دانست و گفت: تاکنون دو بار این افتخار نصب من شده که در محضر رهبر انقلاب حضور داشته باشم. این حضور و قرائت قرآن در محضر شریف ایشان همان قدر که مسئولیتی سنگینی را متوجه من کرد باعث شد برای ادامه جدی تر قرائت شور و شوق بیشتری پیدا کنم. وقتی کنار ایشان حضور یافتم آرامش عجیبی به من دست داد به گونه ای که دوست داشتم برای همیشه در کنار محضر مبارک ایشان باشم.



مقدمی دادمه داد: به نظرمن بزرگترین حامی و پشتیبان قاریان و توسعه قرآن در کشور، شخص مقام معظم رهبری است و هم اینکه بعد از مسابقات قرآن، قاریان و حافظان در کنار ایشان حضور یافتند نشان می دهد ایشان اهتمام فوق العاده ای به امر قرآن دارند.



این قاری قرآن در خصوص اینکه رهبر انقلاب چه مواردی را در خصوص تلاوت یادآور شدند، تصریح کرد: ایشان فرمودند که اکنون که من به این درجه از قرائت قرآن رسیده ام باید در کنار آن، حفظ قرآن را نیز به صورت جدی دنبال کنم که من نیز به اطاعت از ایشان، حفظ قرآن را به صورت جدی آغاز کردم هر چند هم اکنون نیز من 20 جزء از آن قرآن را حفظ کرده ام.

قاسم مقدمی در محضر رهبر انقلاب



مقدمی با یادآوری خاطره ای از دیدارش با رهبر انقلاب در تیرماه جاری نیز گفت: در دیداری که محضر رهبر انقلاب داشتیم علاقه داشتم تبرکی از رهبر انقلاب دریافت کنم ولی هیبت و شخصیت عالی ایشان قدرت کلام برای بیان خواسته ام را از من گرفت ولی بعد به یکی از محافان رهبر عرض کردم که من دوست دارم چفیه ایشان را به یادگار بگیرم. محافظ ایشان هم این درخواست مرا به رهبر عرض کرد و ایشان چفیه مبارکشان را به من هدیه دادند که به عنوان هدیه ای گرانبها آن را برای همیشه نزد خود نگه می دارم.



وی تصریح کرد: من در مسابقات مختلفی در ایران و جهان شرکت کرده ام و با تمامی ظرفیتها و استعدادهای قرآنی آشنا هستم ولی به جرات می توانم بگویم که استعدادی که در استان خوزستان و شهر اهواز به خصوص در مناطق محروم وجود دارد در هیچ جای جهان وجود ندارد ولی این استعدادها به شناسایی و کشف شدن نیاز دارند که انتظار دارم مسئولان استان در راستای توسعه فعالیتهای قرآن و برگزاری کلاسهای آموزشی و مسابقات به خصوص در مناطق محروم اهتمام بیشتری به خرج دهند.



مقدمی اظهار کرد: البته فعالیتهای صورت گرفته در بخش قرآن در استان فوق العاده بوده و استاندار و نماینده ولی فقیه در استان حمایتهای مناسبی از فعالیتهای قرآنی در کشور دارند ولی با توجه به استعدادها موجود در استان، شناسایی آنها فعالیت بیشتری را می طلبد.



این قاری برجسته قرآن کریم در خصوص آینده اش نیز گفت: قصد دارم با قدرت به فعالیتهای قرآنی خود و افتخار آفرینی در سطح بین الملل برای کشور ادامه دهم ولی در کنار آن دوست دارم برای توسعه فعالیتهای قرآنی در استان خوزستان در سطح کلان برنامه ریزی کنم و در این راستا دوست دارم مقامات ارشد استان در این راه حمایتهای بیشتری از من داشته باشند تا بتوانم قرآن را بیش از پیش در سطح استان گسترش دهم تا دینم را به هم استانی هایم که همراه، مشوق و حامی من بوده ام ادا کنم.



حاج قاسم بیش از 10 سال است که در محلات محروم اهواز تدریس قرآن می کند و شاید به زودی با فعالیتهایش بتواند چند قاسم مقدمی خوش صوت را تحویل جامعه قرآنی استان و کشور بدهد.

گفتگو: علی نواصر

