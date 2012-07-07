اجلاس رسانه های جهان در مسکو پایان یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مسکو، دومین اجلاس رسانه های جهان موسوم به "المپیک رسانه ها" به میزبانی خبرگزاری ایتار تاس با حضور بیش از 300 تن از چهره های شاخص رسانه ی از 102 کشور جهان در مسکو رسما پایان یافت.

رهبران رسانه های جهان دومین المپیک رسانه ها را گامی موثر جهت رشد و توسعه جامعه جهانی خواندند و ابراز امیدواری کردند که این اجلاس در آینده هموارگر زمینه مناسب برای کاهش جنگهای اطلاعاتی در اقصی نقاط جهان باشد.

نمایندگان213 رسانه اصلی جهان بر تعاملات و گفتگوی متقابل بیشتر بین دولتها و ملتها جهت تسهیل درک متقابل از یکدیگر و تبیین مقررات و چهارچوب مناسب برای تامین آزادی بیان و حفظ حقوق شهروندی تاکید کردند و خواستار تلاش جمعی در راستای پوشش بی طرفانه و منصفانه اخبار، موثق و معتبر بودنشان شدند.

"ویتالی ایگناتنکو" مدیر عامل خبرگزاری آنتارا روسیه که میزبان این نشست بود در سخنان کوتاهی در آئین پایانی، ضمن تشکر از حضور نمایندگان رسانه ها و اجلاس را مثبت ارزیابی کرد.

در خاتمه نشست نیز خبرگزاری ملی بحرین میزبان سومین المپیک رسانه ها در سال 2014 اعلام شد.

مدیران ارشد رسانه های جهان همچنین در حاشیه اجلاس از دو نمایشگاه عکس اجلاس رسانه های جهان 2009 پکن و خبرگزاری ایتار تاس با موضوع "روسیه ای که حراستش می کنیم" در محل مرکز تجارت جهانی مسکو بازدید کردند.

اجلاس 2012 مسکو ادامه نشست ابتکاری 2009 پکن و کنگره جهانی آژانسهای خبری (WCNA) 2004مسکو بوده که با دستور کار "رسانه های جهانی: چالشهای قرن 21" به بررسی چالشها و شیوه های نوین صنعت اطلاع رسانی و رسالت رسانه ها در آینده وتامین بیشتر امنیت روزنامه نگاران در بحرانهای مختلف سیاسی اجتماعی و طبیعی، همچنین تقویت همکاری بین رسانه های جهان پرداخته است.