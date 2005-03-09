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۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۱۲

مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران : با كنترل و نظارت مستمر

ميانگين نرخ مركبات در هر كيلو 150 تومان كاهش يافت // استقرار 6 واحد بازرسي در ميادين ميوه و تره بار

مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران گفت : با كنترل و نظارت مستمر بازرسان بر نحوه عرضه ميوه و تره بار ، نرخ مركبات در هر كيلو 150 تومان كاهش يافته است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران محمود صلاحي با اشاره به جريمه شدن فروشندگان متخلف افزود :  غرفه داران متخلف در صورت يكبار مشاهده تخلف يك امتياز منفي برابر 10 درصد از اجاره بهاي غرفه  ، دوبار تخلف معادل 20 درصد اضافه تر از مبلغ اجاره بهاي غرفه بايد به عنوان جريمه پرداخته و در صورت شش امتياز منفي ديگر حق غرفه داري در بازارهاي روز و ميادين ميوه و تره بار را نخواهند داشت .

وي اظهار داشت : اگر چه غرفه ها به بخش خصوصي واگذار شده اما تمام غرفه داران موظف به رعايت قيمتهاي مصوب هستند ، ضمن اينكه از همان مرحله نخست يكي از مهمترين شرايط بستن قرارداد با غرفه داران رعايت قيمت مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران بوده است كه در اين راستا سازمان ميادين ميوه و تره بار تلاش مي كند تا قيمتهاي ميوه عرضه شده در ميادين و بازارهاي روز را بخصوص در ايام پاياني سال تحت كنترل داشته باشد .

وي به افزايش تعداد واحدهاي بازرسي سازمان ميادين ميوه و تره باراز 2 واحد به 6 واحد بازرسي  اشاره و تصريح كرد : اين واحدها با گشت زني در بازارهاي روز ثابت و سيارو ميادين ميوه و تره بار در نقاط مختلف شهر بر نحوه اعمال نرخ هاي مصوب سازمان از سوي غرفه داران نظارت كرده و در صورت مشاهده تخلف ، با متخلفان به طور جدي برخورد مي كنند .

کد مطلب 164347

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