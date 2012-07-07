موعودگرایی نگاه مثبت و فعال به آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت که در روزهای 15 و 16 تیرماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شده بود، با ارائه بیانیه پایانی که توسط دبیر این همایش، حجت الاسلام و المسلمین سید مسعود پورسیدآقایی قرائت شد، به کار خود پایان داد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
السلام علی ربیع الانام و نضرة الایام
السلام علیک یا سبیل الله من سلک غیره هلک
سلام بر تنها راه
آموزه فاخر و بالنده مهدویت که از مهمترین آموزههای اسلامی و رکن اساسی اعتقاد شیعی است، چنانچه بخواهد رنگ مانایی و ماندگار به خود بگیرد و با زبانی جهانی، فراگیر و گسترده شود، چارهای جز پیوند با هنر ندارد. پیوند مهدویت و هنر ضرورت دارد و مصداق پیوند «نورٌ علی نور» است.
السلام علیک یا سبیل الله من سلک غیره هلک
سلام بر تنها راه
آموزه فاخر و بالنده مهدویت که از مهمترین آموزههای اسلامی و رکن اساسی اعتقاد شیعی است، چنانچه بخواهد رنگ مانایی و ماندگار به خود بگیرد و با زبانی جهانی، فراگیر و گسترده شود، چارهای جز پیوند با هنر ندارد. پیوند مهدویت و هنر ضرورت دارد و مصداق پیوند «نورٌ علی نور» است.
امروز هنر و رسانه از عناصر تفکیکناپذیر دنیای امروز و از لوازم اصلی ترویج و توسعه فرهنگی به شمار میآید. به طوری که کشورهای سلطهطلب برای تسلط بر دیگر سرزمینها، به این نتیجه رسیدهاند که باید شریان حیاتی هنر و رسانه را در دست گیرند. جهان اسلام در برابر تبلیغات فراوان نظام سلطه به تدریج دریافتند که باید در حوزه هنر به خلق آثار فاخر سوق پیدا کند و رسانهها را در جهت اهداف خود به خدمت گیرد.
در رخدادهای جهان اسلام که بیداری اسلامی نام گرفته است سه رویکرد متفاوت سکولار، سلفی اسلامی اصیل و تمدنساز به چشم می خورد. رویکرد سکولار به زمان حال مینگرد و نسبت به آیندهگرایی آرمانی و اقتباس از متون الهی تعلق خاطر ندارد. رویکرد سلفی، بازگشت به گذشته را، دورنمای خویش قرار داده است و آینده را در ضمن گذشته معنا میکند، اما تفکر اسلام اصیل و جریان معتقد به موعودگرایی، نگاه مثبتاندیشانه نسبت به آینده دارد و با اعتقاد به مهدویت، نوعی آیندهگرایی مثبت و فعال در اذهان به وجود می آورد که سزاوار است مسلمانان و کلیه موعودباوران به دنبال راهبردها و راهکارهایی باشند که بتوانند آینده مطلوب را تحقق بخشند.
بیتردید هنر و رسانه از جمله ابزار تحققبخش این آرمان است که کوشش همه موعودباوران را میطلبد تا با استفاده از زبان هنر و خلق آثار فاخر، به این هدف کمک رسانند.
تذکر این نکته ضروری است که هدف این همایش تأمین زیرساختهای نظری است و توقع اینکه تولید آثار هنری را از آن مطالبه کنیم به جا نیست. این همایش با چند پیشنهاد کار خود را خاتمه میدهد:
1. توجه ویژه حوزههای علمیه به عنوان خاستگاه مهدویت و همچنین دانشگاهها به این آموزه فاخر و بالنده و سرمایهگذاری بیشتر در عرصه مهدوی جهت بیداری اسلامی و بهرهگیری از ظرفیت هنر در ارائه این پیام ها.
2. توجه ویژه مراکز و نهادهای فرهنگی و هنری به آموزه مهدویت.
3. تشکیل کارگروه ویژه متشکل از اصحاب هنر و عالمان مهدی پژوه حوزوی، جهت آفرینش پدیدههای هنری فاخر مهدویت .
4. تربیت و پرورش افرادی توانمند که توانایی ترویج مهدویت براساس الگوی هنری را داشته باشد.
5. اختصاص جایزه ای فاخر و جهانی برای تولیدات هنری ویژه مهدویت توسط وزارت ارشاد.
6. نامگذاری روز نیمه شعبان به نام روز جهانی امید به همراه دعا جهت تعجیل در فرج موعود جهانی.
ضمناً موضوع همایش در سال آینده «تربیت زمینهساز» به همراه کمیسیون ویژهای با عنوان «سینمای زمینهساز» است.
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