یازدهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان کشور در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه بیرجند جمعه شب در مراسم افتتاحیه این المپیاد که در سالن شهیدین قاسمی بیرجند برگزارشد، تعداد رشته های این المپیاد را 10 رشته ورزشی عنوان کرد و بیان داشت: فوتسال، هندبال، والیبال، بسکتبال، تنیس، بدمینتون، شنا، دومیدانی، تکواندو و کاراته از جمله این رشته ها است.

محمد رضا میری تعداد شرکت کنندگان در این المپیاد ورزشی را دو هزار و 500 دانشجو و سرمربی از دانشگاه های سراسر کشور برشمرد و بیان کرد: همچنین 100 داوطلب دانشجو، 100 داور و 150 نفر عوامل اجرایی در یازدهمین المپیاد ورزشی فرهنگی دانشجویان دختر سراسر کشور شرکت می کنند.

وی اضافه کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده از هر رشته ورزشی 16 تیم در المپیاد شرکت خواهند کرد.

در خصوص وضعیت فضای ورزشی موجود در دانشگاه بیرجند برای برگزاری المپیاد فرهنگی و ورزشی، تصریح کرد: این المپیاد در سه سالن ورزشی بیرجند، سالن پردیس شوکت آباد، پردیس امیر آباد،‌سالن دانشگاه های پیام نور، علوم پزشکی، آزاد و صنعتی، سالن عفاف و استادیوم آزادی و یک سالن ورزشی آموزش و پرورش برگزار می شود.

رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه در حال حاضر 11 هزار و 700 دانشجوی کارشناسی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، افزود: همچنین یک ‌هزار و 600 دانشجوی در مقاطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه تحصیل می کنند.

میری عنوان کرد: 21 کدرشته دکتری، 99 رشته کارشناسی ارشد و 305 عضو هیئت علمی نیز در دانشگاه بیرجند فعال هستند.