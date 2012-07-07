اعتراض به راهکارهای پیشنهادی معاون وزیر ارشاد برای ترویج کتابخوانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نکوداشت «روز قلم» عصر روز چهارشنبه 14 تیر به همت موسسه خانه کتاب و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون فرهنگی او و جمعی از اهالی قلم از جمله ضیا موحد، محمدعلی آذرشب، عبدالله انوار، محمدعلی گودنی، صادق آئینهوند، حمیدرضا توکلی، عباسعلی وفایی و حسن کچوئیان در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.
11 راهکار پیشنهادی معاون وزیر ارشاد برای ترویج کتابخوانی در جامعه
بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد تاکید کرد: ما باید شمارگان کتاب را افزایش دهیم و این انتظار اهل قلم از ماست. البته بخش اعظم راههای ترویج کتاب و کتابخوانی بر عهده اصحاب قلم است.
وی سپس گفت: میخواهم راهها و مولفههای ترویج کتاب و کتابخوانی را که عصاره 25 ساله مراورده من با اهل قلم است، بیان کنم. من 20 راه حل دارم و تا حالا هم هیچ جا آنها را نگفتهام و امروز میخواهم آنها را هدیه کنم به شما.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به صورت تیتروار 11 مورد از راهکارهای پیشنهادی خود را برای ترویج کتاب و کتابخوانی به این شرح بیان کرد: 1- کتابها باید موجز و کوتاه نوشته شود؛ گاهی اوقات کتابی که میتواند در 100 صفحه تمام شود، در 600 صفحه نوشته میشود. 2- پاسخ به شبهات به صورت اپیزودیک و موضوعبندی شده و تدوین آنها در قالب کتابهای 80 تا 100 صفحهای 3- معرفی کتاب و به ویژه کتابهای مفید به صورت بسیار مختصر در مطبوعات 4- پرداختن به موضوعاتی که در آنها خلا وجود دارد؛ ما شاهد بودیم که در نمایشگاه برخی موضوعات که قبلاً درباره آنها کار نشده بود، مورد توجه قرار گرفت. به عنوان مثال کتاب مفاتیح الحیات به چاپ چندم رسید و الان به چاپ بیست و یکم هم رسیده است. 5- کوتاه کردن رمانها و موضوعات بلند. الان دنیا به دنبال این است که رمانها را کوتاه کند. 6- معرفی کتابها توسط برخی افراد صاحب نام 7- چاپ برش یا فصلی از کتاب در جراید مثل آنچه در پاورقیهای مبتذل برخی مطبوعات سالهای دور وجود داشت. ما میتوانیم این شیوه را برای کتابهای مناسب استفاده کنیم. 8- اهدای کتاب در بستههای فرهنگی 9- تولید و اهدای بستههای فیلم - کتاب 10 - خرید کتابهای مفید از سوی نهادهایی مثل آموزش و پرورش 11- بهرهبرداری از فضاها و اوقات پِرتی که در آن فضاها هست. مثل قطارها و هواپیماها که گاهاً میبینیم تاخیر دارند. چه اشکال دارد در این مدت تاخیر بنشینیم آنجا کتاب بخوانیم.
رئیس انجمن کتابداری ایران: نسخه آقای دری برای ترویج کتابخوانی جواب نمیدهد
بهمن دری که در آئین نکوداشت روز قلم سخن میگفت، پس از ذکر این موراد و با بیان اینکه «17، 18 مورد دیگر هم هست که به دلیل ذیق وقت از بیان آنها صرف نظر میکنم» همچنین پیشنهاد داد برای آنچه بهرهبرداری حداکثری از مناسبت روز قلم و مراسمهای مرتبط با آن خواند، برنامههای روز قلم در طول 2، 3 روز از سال پخش شود و مراسمهای گوناگون گرفته شود.
پس از خاتمه سخنرانی معاون فرهنگی وزیر ارشاد، سعید رضایی شریفآبادی رئیس انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران از میانه جمعیت برخاست و اعتراض خود را به راهکارهای پیشنهادی بهمن دری برای ترویج کتابخوانی در جامعه نشان داد و گفت که این نسخه جواب نمیدهد.
معاون اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و رئیس اسناد ملی سپس با موافقت مجری برنامه به پشت تریبون رفت و خطاب به معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت: جناب آقای دری مسائلی که شما میگوئید مربوط به زمانی است که عادت به کتابخوانی در فرد ایجاد شده باشد. ما دیدهایم در ژاپن و یا کره جنوبی و یا برخی کشورهای دیگر کتاب را داخل اتوبوس میگذارند و میخواهیم همان نسخه را اینجا هم پیاده کنیم.
رئیس انجمن کتابداری ایران با نقل تجربه خود از تمایل شدید فرزند خردسالش به مطالعه زمانی که در خارج از کشور تحصیل میکرده است، افزود: بچه من آن زمان دو سال داشت و مهد کودک میرفت. در مهد کودک هر شب و هر روز که به خانه میآمد، یک library bag یا همان کیسه کتابخانه همراه داشت و از من یا مادرش درخواست میکرد که آن کتابها را برایش بخوانیم.
رضایی شریف آبادی گفت: این بچه به کتاب معتاد شده بود و اگر من یا مادرش برایش کتاب نمیخواندیم، خوابش نمیبرد. واقعیت این است که کتابخوانی یک رفتار است؛ رفتاری که در بچگی شکل میگیرد نه بزرگسالی. بچههای ما کتابخوان نیستند چون وزر محترم آموزش و پرورش میگوید هر کسی میتواند کتابدار مدرسه باشد و عنوان کتابدار مدارس را منحل میکند. گو اینکه همنی الان هم کتابدارهای ما هم نقش انبارداری را بر عهده دارند.
وی گفت: به همین خاطر است که در اینجا تا زنگ کلاس میخورد، بچه مثل تیری که از کمان رها شده باشد، به سمت خانه میدود و آنجا (برخی کشورهای پیشرفته) به زور بچههایشان را از مدرسه تحویل میگیرند!
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