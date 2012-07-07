60 درصد بودجه شهرداری کرمان در پروژه های عمرانی هزینه می شود

ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به افزایش بودجه های شهرداری در پنج سال اخیر گفت: بودجه امسال شهرداری کرمان 149 میلیارد تومان بوده است که اگر چه با نرخ تورم فعلی، این رقم پاسخگو نیست اما در مجموع افزایش خوبی داشته است.

وی افزود: بر اساس دستورالعملی که وزارت کشور تعیین می کند، 40 درصد بودجه شهرداری ها باید عمرانی باشد و مابقی در حوزه جاری صرف شود.

سیف الهی ادامه داد: اما در حال حاضر 60 درصد بودجه شهرداری کرمان در بخش عمران شهری مصرف می شود که این تقسیم بودجه، شاخص مثبتی برای یک شهر محسوب می شود.

وی اظهار داشت: شورا و شهرداری کرمان اولویت های خود را بر پایه سه محور شامل ترافیک، توجه به گردشگری شهر کرمان و توسعه بخش فرهنگی قرار داده است.