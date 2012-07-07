سرانجام منشور اخلاق نویسندگی در گفتگو با طراح آن

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: سال گذشته درست در همین ایام (14 تیر 90 مصادف با روز قلم) بود که علی شجاعی صائین مدیرعامل موسسه خانه کتاب که وابسته به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد است، در برنامه‌ای برای نکوداشت اهالی قلم، پیشنهاد تدوین منشوری با عنوان «اخلاق نویسندگی» ارائه کرد.

این طرح پیشنهادی بلافاصله مورد توجه رسانه‌ها و نیز چهره‌‌ها و محافل ادبی قرار گرفت و واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت.

برخی آن را یادآور منشور کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عنوان کردند، برخی به شدت تفسیربردار و نفاق‌انگیز. برخی با اشاره به وضعیت ممیزی کتاب معتقد بودند در چنین شرایطی نویسندگان خود به خود منشوری هستند و لذا این طرح، موضوعی انحرافی است. برخی هم که اساساً مخالف ورود دولت به مسائل صنفی نویسندگان بودند، عقیده داشتند که دولت اگر هم بخواهد منشوری در این خصوص تدوین کند، موفق نخواهد شد.

با وجود ادامه این بحث‌ها، چند روز پس از طرح پیشنهاد تدوین منشور اخلاق نویسندگی از جانب مدیرعامل «خانه کتاب»، این موسسه اعلام کرد به زودی سلسله نشست‌هایی را با موضوع «منشور اخلاق نویسندگی» در سرای اهل قلم برگزار خواهد کرد. بگذریم از اینکه چه طیفی از نویسندگان به این نشست‌ها رفتند و چه میزان از این جلسات استقبال شد که در حوصله این بحث نیست.

علی شجاعی صائین، طراح ایده تدوین منشور اخلاق نویسندگی یک سال پس از طرح آن، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره سرانجام پیشنهادش گفت: ما از برخی دوستان درخواست کردیم که برای بررسی این موضوع کمیته‌ای تشکیل دهند.

وی افزود: این کمیته شکل گرفت و مجموعه تصمیماتی هم آنجا گرفته شد. همچنین تالیف تعدادی اثر پژوهشی با این موضوع در این کمیته کلید خورد که تعدادی از آنها چاپ شد و آئین بزرگداشت روز قلم در هفته جاری هم یک کتاب دیگر به اهالی قلم تقدیم شد.

مدیرعامل خانه کتاب با بیان اینکه چند جلد کتاب دیگر هم با موضوع منشور اخلاق نویسندگی از سوی این موسسه در دست تدوین و چاپ است، تاکید کرد: بخش اصلی طرح که در واقع تدوین همان منشور است، مراحل نهایی خود را طی می‌کند و کارهای گسترده مطالعاتی روی آن در حال انجام است.

شجاعی صائین گفت: ان شاءالله اگر این مسئله به فرجام برسد، آن را با گروه بزرگترین از استادان دانشگاه و دوستان دیگر مطرح خواهیم کرد. قبول دارم که این کار کند پیش می‌رود، ولی کار بزرگی است و همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: همین جا یک نکته را تصریح کنم که این منشور حالت آئین‌نامه‌ای و دستوری ندارد و بلکه همانطور که قبلاً هم اعلام کرده‌ایم، یک منشور است. اینگونه نیست که طرحی که ما تدوین خواهیم کرد، یک بخشنامه باشد که به نویسندگان ابلاغ شود و اگر کسی از مفاد آن تخلف کرد، با او برخورد شود. این روایت از منشور اخلاق نویسندگی، اشتباه است.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب یادآور شد: از اول هم چنین چیزی مد نظر ما نبوده است. بار دیگر خاطرنشان می‌کنم که منشور مدنظر ما یک توصیه نامه، یک شیوه نامه یا روش ورود به مباحث مربوط به نوشتن است و لاغیر. به همین خاطر من تعبیر منشور را بیشتر می‌پسندم.

وی که سال گذشته از فعالیت کمیته‌ای 5 نفره برای تدوین منشور اخلاق نویسندگی خبر داد، اما اسامی این افراد را اعلام نکرد، امسال هم به سوال خبرنگار مهر درباره اعلام اسامی این افراد پاسخ رد داد و گفت: اجازه بدهید دوستان فعلاً مراحل کار تدوین منشور را بگذرانند، باشد برای بعد.