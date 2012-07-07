تیم شیشه سکوریت آریا قهرمان لیگ شطرنج خراسان شمالی شد

نورالله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در هفته پایانی و سیزدهم رقابت‌های لیگ شطرنج خراسان شمالی 7 دیدار برگزار شد و این مسابقات شب گذشته (جمعه شب) با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

وی افزود: در مهم‌ترین دیدار تیم صدر نشین شیشه سکوریت آریا برابر پارت سیستم به تساوی 2 بر 2 رضایت داد.

ناصری گفت: در دیدارهای بعدی تیم رده دومی شهیدان آل نبی با نتیجه 2.5 بر 1.5 برابر موسسه آموزش عالی حکیمان به برتری رسید و شرکت سیمان رده سومی نیز نتیجه‌ای بهتر از تساوی 2 بر 2 برابر مجتمع صنعتی فولاد اسفراین بدست نیاورد.

وی اضافه کرد: در دیگر دیدارهای هفته پایانی، پتروشیمی خراسان با نتیجه قاطع 4 بر صفر برابر سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فائق آمد و هیئت شطرنج گرمه و جاجرم نیز با همین نتیجه برابر شرکت برق رادین به برتری رسید.

این مسئول اظهار داشت: موسسه زبان کیش با نتیجه 3 بر یک برابر شرکت گاز خراسان شمالی پیروز شد و دیدار بین تیم‌های پارک شهر و بانک سپه نیز با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.

وی تصریح کرد: بر اساس نتایج بدست آمده تیم شیشه سکوریت آریا با 38 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت، شهیدان آل نبی با 37.5 امتیاز نایب قهرمان شد و کارخانه سیمان نیز با 35 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

مسئول کمیته مسابقات لیگ شطرنج خراسان شمالی اضافه کرد: با اتمام فصل 6 ماهه لیگ شطرنج استان و مشخص شدن تیم‌های برتر، برنامه‌های هیئت شطرنج خراسان شمالی با برگزاری رقابت‌های هفتگی شطرنج پیگیری شده و نیز در روزهای آینده تیم استان به جشنواره کشوری شطرنج اعزام خواهد می‌شود.