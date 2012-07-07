دوران اوباما شدید ترین تحریم ها علیه ایران اعمال شد

به گزارش خبرنگار مهر،علی لاریجانی شامگاه جمعه در همایش نقش فعالیت های فرهنگی و مهدوی در تولید ملی که در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و به همت کانون و هئیت خادم الرضا برگزارشد، با بیان اینکه انسانها دارای حیات مادی و معنوی هستند افزود: حیات معنوی انسان به زندگی اخروی متصل می شود و در واقع آدمی یک زندگی با دو بخش دنیایی و آخرتی دارد.

رئیس قوه مقننه افزود: کسانی که این دنیا را تمام زندگی می دانند وضع و حال خاصی دارند و کسانی هم که این دنیا را مقدمه زندگی ابدی می دانند به دنیا نگاه متفاوتی دارند.

لاریجانی با بیان اینکه تمام تلاش انبیا و اولیا آن است که ما متوجه زندگی معنوی و اخروی شویم افزود: عمر کوتاه انسان در این دنیا سطح نازل زندگی او است و انسان باید برای رسیدن به حیات معنوی خود تلاش کند.

وی اضافه کرد: انسانها به تنهایی نمی توانند مسیر آخرت خود را پیدا کنند و در این راستا باید با توسل به ائمه اطهار (ع) ، نفس خود را رشد داده و به مدارج عالی کمال برسانند.

وی تاکید کرد: توسل به ائمه اطهار (ع) و به خصوص توجه به ساحت مقدس امام عصر (ع) یکی از مهمترین مواردی است که می تواند انسان را به حیات معنوی سوق دهد.

مهدویت موضوعی درخشنده در تفکر اسلامی است

رئیس قوه مقننه مسئله مهدویت را موضوعی درخشنده در تفکر اسلامی برشمرد و افزود: در ادیان دیگر و فرق مختلف اسلامی به موضوع مهدویت توجه شده است ، گرچه در برخی از مسائل جزیی با همدیگر اختلاف دارند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از علمای اهل سنت اعتقاد دارند که حضرت مهدی (عج) از اولاد رسول الله است که این موضوع در کتابهای آنها نیز مشاهده می شود.

مهدویت انسان را به عالم معنا می کشاند

وی با بیان اینکه مهدویت انسان را به عالم معنا می کشاند افزود: تفکر در عالم اسلام مدیون مهدویت است و همه امیدوارند که روزی حضرت ظهور کند و ستمکاران را سر جای خود بنشاند و عدالت و قسط را در همه جا بگستراند.

لاریجانی با بیان اینکه با ظهور امام عصر (عج) قلوب مردم به هم نزدیک می شود و فضای محبت و مودت در همه جا ساری و جاری می شود افزود: در زمان ظهور عقل ها به رشد خوبی رسیده و استعداد ها شکوفا می شوند.

وی در ادامه به علل غیبت حضرت مهدی (عج) اشاره کرد و ابراز داشت: امام زمان (عج) ماموریت دارند بشریت را به نقطه کمال برسانند و به دلیل اینکه از طغیان ستمگران و ظالمان که در همه دوران وجود دارند در امان باشند در غیبت به سر می برند.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه یکی دیگر از علل غیبت امام عصر (عج) به فرموده خود حضرت آن است که اگر ظهور کنم مجبورم تا با طغیانگران بیعت کنم اظهار داشت: در حال حاضر در عالم، طاغوت های زیادی وجود دارد و حتی در عالم اسلام هم طاغوت هایی وجود دارند که تنها به ظاهر اسلام بسنده کردند.

فرق بدلی به دنبال ایجاد تفرقه در بین مسلمین هستند

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در برخی از فرق بدلی گرایش های تندرویی وجود دارد که به دنبال ایجاد تفرقه در بین مسلمین هستند و بر علیه مسلمین اقدامات تروریستی انجام می دهند .

وی ادعای مدیریت جهانی آمریکا را فضاحت بار خواند و افزود: امروز می بینیم که وقتی طرف های مذاکره هسته ای ایران می خواهند پای مذاکره بیایند اول به اسرائیل می روند و از آنها دستور می گیرند.

لاریجانی تصریح کرد: در هیچ یک از ادوار گذشته به اندازه دوران ریاست جمهوری اوباما این میزان تحریم بر علیه جمهوری اسلامی صورت نگرفته است و این در حالی است که این شخص در ابتدای کار در سفر به مصر و ترکیه ادعا می کرد که من می خواهم مشکلات مسلمان را حل و حقوق آنها را رعایت کنم و با شعار تغییر رای مردم را جلب کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنها امروز در عرصه سیاست تنها به دنبال مکاری و فریب کاری هستند و با دورغ و نیرنگ به دنبال فریب ملت ها برای رسیدن به منافع خود هستند.

وی با بیان اینکه مردم بحرین امروز در مشقت های فراوانی زندگی می کنند افزود: مردم این کشور خواسته زیادی ندارند و تنها می گویند هر نفر باید یک رای داشته باشد که مستکبرین هیچ توجهی به خواسته های انها ندارند.

رئیس قوه مقننه گفت: پایگاه بزرگ نیروی دریایی آمریکایی ها در بحرین مستقر است و به همین خاطر در قبال مسائل مربوط به حقوق مردم بحرین سکوت می کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از کشورهای منطقه نیز که امروز برای سوریه دلسوزی می کنند و نیروی نظامی آموزش دیده را برای اقدامات تروریستی روانه سوریه می کنند، به مسائل بحرین کمترین توجهی ندارند که این در واقع همان طاغوت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا انسانها در خود ظرفیت ایجاد نکنند زمینه ظهور قائم آل محمد (عج) فراهم نمی شود افزود: غیبت اما زمان (عج) در حال حاضر به صورت مطلق نیست و این غیبت نسبی است چرا که افرادی در این دنیا وجود داشتند که خدمت آن حضرت شرفیاب شدند.

تنها شعار "آقا بیا آقا بیا" برای فرج کافی نیست

وی با بیان اینکه تنها شعار "آقا بیا آقا بیا" برای فرج امام زمان(عج) کافی نیست افزود: برخی از افراد چنین شعارهایی را می دهند اما در زندگی خود سهم امام را پرداخت نمی کنند.

لاریجانی عنوان کرد: خود امام زمان (عج) فرمودند که من به حال بندگانم اشراف دارم که اگر چنین نبود ستمکاران و ظالمان تا کنون ما را از بین برده بودند.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه فیض الهی از طریق ائمه اطهار (ع) به همه عالم می رسد اظهار داشت: یکی از اسرار غیبت حضرت ، فراهم آمدن قابلیت ها و استعدادهای انسان است که در این راستا باید حیات معنوی خود را تقویت کنیم.

وی عنوان کرد: امام عصر (ع) فرمودند که در زمان غیبت شیعیان باید به راویان حدیث و فقها مراجعه کنند چرا که آنها نواب عام امام هستند و اگر کسی می خواهد حیات معنوی خود را پر بار و استعدادهایش را شکوفا کند باید به این بزرگان رجوع کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هر دوره ای برخی ها جنس بدلی از اسلام را عرضه کرده اند افزود:این افراد که امروز هم در جامعه دیده می شوند که با اظهار نظرهای خود در مورد اسلام بدنبال گمراهی مردم هستند.

هر کس شعری در مورد اسلام گفت اسلام شناس نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر کس شعری در مورد اسلام گفت اسلام شناس نیست افزود: شهید مطهری اسلام شناس واقعی بود که در همین حوزه علمیه سالها تحصیل کرد و در دانشگاه مشغول تدریس شد و اگر هم کسی می خواهد در خصوص مسائل اسلام نظر بدهد باید سالها در حوزه علمیه درس بخواند ، آنگاه اظهار نظر کند.

وی اضافه کرد: شهید مطهری از دست روشنفکرانی که به عنوان اسلام شناس بدلی در جامعه اظهار نظر می کردند، درد دل سنگینی داشت که برخی از آنها قرآن را به صورت سکولار هم تفسیر می کردند.

شهید مطهری ، شریعتی را اسلام شناس واقعی نمی دانست

رئیس قوه مقننه گفت: شهید مطهری از زمانی که شریعتی در حسینیه ارشاد در مورد اسلام حرف می زد با وی اختلافاتی پیدا کرد و معتقد بود اسلام شناسی شریعتی، اسلام شناسی واقعی نیست و در آن زمان نیز زدن چنین حرفی کار ساده ای نبود.

وی بیان کرد: شهید مطهری به دلیل اینکه احساس مسئولیت می کرد و شجاعانه در برابر این اسلام شناسن بدلی می ایستاد در دانشگاه مورد اهانت و فحاشی عده ای قرار می گرفت.

لاریجانی با بیان اینکه امروز هم در جامعه ما با وجود حضور مراجع و علمای بزرگ برخی ها حرف های سطحی از اسلام را مطرح می کنند افزود: ما در این زمینه تجربه وسیعی از دوران مشروطه تاکنون داریم که بیان اینگونه حرف ها در کشور اشکالات متعددی را ایجاد کرده و می کند و نهضت مشروطه هم به همین دلیل به زمین خورد و رضا خان را بر سر کار آوردند.

وی تصریح کرد: تجدد و زدن حرف های سطحی در خصوص اسلام مشروطه را که یک اتفاق بزرگ در تاریخ ایران بود و علمای بزرگی از آن حمایت می کردند، به زمین زد و بعد شیخ فضل الله نوری را به دار آویختند و در پای جنازه اش پای کوبی و کف زدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هم اکنون نظارت حضرت و سرپرستی ایشان بر جامعه وجود دارد و ما ولی حقی داریم که نوید بخش زندگی عالمانه برای انسانها است.

تجلیل از خدمات هیئت و کانون خادم الرضا

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از خدمات گسترده هیئت و کانون خادم الرضا در قم اظهار داشت: هیئت و کانون خادم الرضا از موسسات فرهنگی خوب و پر تحرک در قم و کشور است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از سوی نهادهای فرهنگی ، امری ضروری است افزود:جوانان و نوجوانان باید بدانند ، اوقات فراغت به معنای هرز دادن فرصت ها و وقت نیست و باید به مسائل مهمتر که در واقع همان حیات اخروی است توجه داشته باشند.