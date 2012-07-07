چرخ دوچرخه سواری دختران خراسان شمالی چرخید

به گزارش خبرنگار مهر، دوچرخه سواری بانوان در خراسان شمالی به عنوان رشته‌ای که همواره حاشیه‌هایش مهم‌تر از اصل ورزشی آن بود سالیان سال مقهور و بی برنامه رها شده بود.

در این مدت در تمامی رقابت‌های دوچرخه سواری کشور، جای تیم بانوان خراسان شمالی خالی بود و این موضوع نیز به رویه‌ای طبیعی تبدیل شده بود.



البته در مسابقات سه گانه و یا چندگانه بانوان هم که یکی از رشته‌های آن دوچرخه سواری بانوان بود، کمیت تیم خراسان شمالی لنگ بود، چرا که تیم استان مجبور بود رقابتی به طور مثال سه گانه را، به علت نداشتن رشته دوچرخه سواری دوگانه برگزار کند.

آغاز ساماندهی دوچرخه سواری بانوان

در درون استان نیز دوچرخه سواری بانوان نیازمند ساماندهی بود، بانوانی که به این رشته ورزشی علاقه داشتند متاسفانه در خیابان‌ها و معابر عمومی اقدام به دوچرخه سواری می‌کردند، مسئله‌ای که با نارضایتی به حق برخی از متولیان فرهنگی و دلسوزان جامعه روبرو شد.

این نارضایتی‌ها سبب شد تا هیئت دوچرخه سواری خراسان شمالی اقدام به ساماندهی دوچرخه سواری بانوان کند.





این هیئت با فعال کردن دوچرخه سواری بانوان، در قالب سازوکاری که موازین عرفی و شرعی آن کاملا رعایت شود علاوه بر زنده کردن این رشته ورزشی سبب شد تا از بروز برخی حرکات خلاف عرف در جامعه جلوگیری شود.

اعزام تیم دوچرخه سواری بانوان به رقابت‌های کشوری

رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: تیم دوچرخه سواری بانوان استان در 2 رده جوانان و بزرگسالان به رقابت‌های قهرمانی کشور اعزام شد.

یزدان اعظمی فرد افزود: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور کورسی بانوان در مواد پیست و جاده و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان، از دوازدهم تیرماه به مدت 3 روز در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.





وی اظهار داشت: در رده جوانان حدیث بیگی، فاطمه رمضانی، نگار زرین پور و زهرا مهاجران و در رده بزرگسالان نیز عادله حاج طالبی، ناهید سلیمانی، اعظم علی پور و نرگس سلیمانی اعضای تیم اعزامی خراسان شمالی را تشکیل می‌دهند.

اعظمی فرد با بیان اینکه زهرا نقیب و فاطمه نقیب مربیگری و سرپرستی تیم را در این مسابقات بر عهده دارند، تصریح کرد: بانوان خراسان شمالی به دلیل نداشتن پیست تمرینی در استان تنها در مواد جاده رقابت‌های قهرمانی کشور حضور دارند.

وی تصریح کرد: هدف شرکت در این مسابقات کسب مقام و مدال نبوده و حتی جای گرفتن در رده آخر مسابقات نیز برای خراسان شمالی به نوعی مقام قهرمانی محسوب می‌شود.







به گفته اعظمی فرد بزرگ‌ترین هدف شرکت در این مسابقات، اعلام وجود ورزشکاران مستعد در این رشته و آغاز دوچرخه سواری بانوان استان در سازوکاری ساماندهی شده و منطبق با اصول عرفی و شرعی است.

رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان شمالی می‌خواهد با رعایت برخی مسائل و نیز همکاری بیشتر نهادهای متولی، نگذارد چرخ دوچرخه سواری بانوان خراسان شمالی از حرکت بایستد.