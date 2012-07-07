عرضه ماهی زینتی با برند خلیج فارس در بازارهای جهانی

مهندس علی فتی، در گفتگو با خبرنگار مهر توسعه صنعت شیلات و صادرات محصولات دانش بنیان را از حوزه های محوری فعالیت های این پارک فناوری نام برد و افزود: در حال حاضر 95 درصد صادرات و واردات کشور از طریق استان هرمزگان صورت می گیرد از این رو این پارک می تواند در زمینه تجاری سازی محصولات دانش بنیان و انتقال فناوری در داخل کشور نقش اساسی را داشته باشد.

سرپرست پارک فناوری استان هرمزگان معرفی ماهی های زینتی خلیج فارس را از جمله برنامه های این پارک نام برد و اضافه کرد: به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر 250 نوع ماهی زینتی در خلیج فارس وجود دارد که در حال حاضر تعداد اندکی از این ماهی ها شناسایی شده است.



وی با تاکید بر اینکه پارک فناوری استان هرمزگان در تلاش است نسبت به شناسایی و معرفی ماهی های زینتی خلیج فارس اقدام کند، اظهار داشت: در این راستا درصدد هستیم تا با پرورش ماهی های تزئینی این حوزه آبی، این نوع ماهی ها را با برند "خلیج فارس" در بازارهای بین المللی عرضه کنیم.



فتی صنعتی کردن شیلات کشور را از برنامه های این پارک فناوری ذکر کرد و ادامه داد: در این راستا با مذاکراتی که با کشور مالزی صورت گرفت قرار شد تا با برگزاری جلسه مشترکی با حضور مسئولان وزارت علوم نسبت به انتقال فناوری در زمینه شیلات (Fishry) اقدام کنیم.



وی با اشاره به وضعیت شیلات در کشور توضیح داد: در حال حاضر فرآیندهای مربوط به شیلات در کشور به صورت سنتی انجام می شود و اقدامی در زمینه صنعتی کردن این حوزه نشده است.



فتی با اشاره به بخشهایی از فعالیتهای حوزه شیلات، خاطر نشان کرد: کلاژن نوعی پروتئین است که در حوزه های پزشکی و تولید محصولات آرایشی و بهداشتی بسیار کاربرد دارد. این ماده از فلس ماهی و میگوها گرفته می شود.

سرپرست پارک فناوری استان هرمزگان با بیان اینکه فلس ماهی و میگو در هرمزگان به میزان زیادی وجود دارد، ادامه داد: در حالی که این ماده در تولید کلاژن کاربرد دارد، در این استان به عنوان مواد زاید دور ریخته می شود.



وی یادآور شد: با انتقال این فناوری به کشور علاوه بر ایجاد اشتغال می توان ماده اولیه مورد نیاز در صنعت پزشکی را تولید کرد.