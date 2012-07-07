"لوییس فن گال" سرمربی تیم فوتبال هلند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فن گال که سال 2011 از بایرن مونیخ اخراج شد در حالی به عنوان سرمربی هلند منصوب می شود که یک بار دیگر هم حد فاصل سال های 2000 تا 2002 هدایت این تیم را بر عهده اشت.

بر پایه گزارش رویترز، فدراسیون فوتبال هلند اعلام کرد که قرارداد این مربی 60 ساله دو ساله و تا پایان جام جهانی 2014 برزیل خواهد بود. دستیار فن گال در تیم ملی فوتبال هلند "دنی بلیند"، کاپیتان پیشین تیم فوتبال آژاکس آمستردام خواهد بود.

"برت فن اوستفین"، رئیس فدراسیون فوتبال هلند در خصوص این انتخاب گفت: ما به دنبال یک مربی باتجربه می گشتیم که از مهارت‌های حرفه‌ای و شخصی برخوردار باشد. فن گال اعتباری ملی و بین المللی دارد و ما او را به عنوان یک مربی‌ای می‌شناسیم که خود را وقف تیم می کند.

فن گال در طول دوران مربیگری خود هفت عنوان قهرمانی کسب کرده است. وی در فصل 05-2004 با آژاکس به عنوان قهرمانی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا دست یافت.