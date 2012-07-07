274 دستگاه کمباین برای برداشت گندم در همدان به کار گرفته شد

شهرام پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: 497 هزار هکتار از مزارع استان همدان زیرکشت گندم و 90 هزار هکتار زیرکشت جو قرار گرفته است .

وی با بیان اینکه 86 هزار و 500 هکتار از مزارع گندم استان همدان آبی و 320 هزار هکتار دیم است، گفت: 45 هزار هکتار از مزارع استان همدان زیرکشت گندم آبی و 45 هزار هکتار نیز زیرکشت گندم دیم است .

550 هزار تن گندم از مزارع همدان برداشت می شود

پرورش میزان برداشت گندم از مزارع زیرکشت این محصول استان را 550 هزار تن برآورد کرد و گفت: میزان تولید محصول جو امسال استان همدان نیز 180 هزار تن برآورد شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه بیش از 75 درصد گندم استان همدان به صورت دیم کشت می شود و از لحاظ کیفی نیز در ردیف گندم‌های خوب کشور قرار دارد، گفت: نوع بذر، به‌ کارگیری مناسب کودها از نظر نوع و زمان استفاده، آبیاری به موقع و مناسب و در مجموع مدیریت مزرعه در کسب این امتیاز موثر بوده است.

پرورش با بیان اینکه برای تولید محصول جو با کیفیت و مرغوب ،عملیات مبارزه با سن غلات در مزارع جو استان همدان انجام شده است، گفت: عملکرد محصول جو در هر هکتار مزارع آبی چهار هزار و 120 کیلوگرم و در هر هکتار مزارع دیم یک هزار و 480 کیلوگرم است.

96 درصد ارقام بذری مورد استفاده در مزارع گندم دیم همدان سرداری است

وی گفت: بیش از 50 درصد ارقام مورد استفاده در مزارع آبی همدان از رقم سایسون و 41 درصد از ارقام نوید و الوند و بیشتر از 96 درصد از ارقام بذری مورد استفاده در مزارع گندم دیم از رقم سرداری است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان همچنین گفت: 700 هزار هکتار از اراضی استان همدان زیر کشت محصولات زراعی و سالانه بیش از سه میلیون تن محصول در این استان تولید می شود .

پرورش ادامه داد: سالانه 250 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان به کشت آیش اختصاص دارد .

وی از توسعه کشت حبوبات حبوبات در استان برای تقویت خاک و افزایش تولید محصولات زراعی به ویژه گندم خبر داد و افزود: براساس نتایج تحقیقات کشت گندم، پس از کشت حبوبات میزان تولید گندم را به طور چشمگیری افزایش می دهد .

78 درصد تولیدات بخش کشاورزی همدان محصولات زراعی است

پرورش اضافه کرد: بیش از 78 درصد تولیدات بخش کشاورزی استان همدان را محصولات زراعی تشکیل می دهند .

وی با اشاره به اینکه 195 هزار هکتار از اراضی زراعی استان همدان تا سه سال آینده زیرپوشش کشاورزی حفاظتی می رود، اظهار داشت: در این طرح، آورده متقاضی از 20 درصد به 15 درصد کاهش یافته و تسهیلات اجرای کشاورزی حفاظتی با سود چهار درصد پرداخت می شود .