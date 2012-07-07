فهرست جدید قیمتها در بازار میوه/ گیلاس کیلویی 8000 تومان

حسین مهاجران در گفتگو با مهر درخصوص قیمت موز و انبه در بازار اظهار داشت: هرکیلوگرم موز به قیمت 1550 تومان و انبه به قیمت 2200 تا 2500 تومان در بازار به فروش می رسد.

وی با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم گلابی داخلی 6500 تومان است، قیمت هرکیلوگرم گلابی وارداتی را 4500 تومان اعلام کرد.

به گفته رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران، هرکیلوگرم گلابی جنگلی با قیمت 2500 تا 3000 تومان در بازار به فروش می رسد.

وی با اشاره به اینکه قیمت هرکیلوگرم گریپ فروت وارداتی از ترکیه 3200 تا 3500 تومان است، گفت: قیمت هرکیلوگرم لیموترش را بین 4000 تا 5500 تومان در بازار به مردم عرضه می شود.

مهاجران قیمت هرکیلوگرم پرتقال وارداتی از مصر را 1400 تومان و قیمت هرکیلوگرم پرتقال وارداتی از ترکیه را 1300 تومان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم سیب گلاب از 1500 تا 4500 تومان است، قیمت سیبهای وارداتی از فرانسه، شیلی و آفریقای جنوبی را 4000 تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران با اشاره به اینکه قیمت هرکیلوگرم گیلاس درشت سنگون و سولقون را بین 7000 تا 8000 تومان است، گفت: قیمت هرکیلوگرم آلبالوی داخلی بین 2000 تا 2500 و قیمت هرکیلوگرم آلبالوی بذر اسرائیلی بین 3000 تا 3500 تومان است.

به گفته وی قیمت هرکیلوگرم زردآلوی داخلی بین 2200 تا 2500 تومان و قیمت هرکیلوگرم آلوی قطره طلا بین 1500 تا 2500 تومان است.

مهاجران قیمت هرکیلوگرم توت فرنگی را بین 4000 تا 6000 تومان اعلام کرد و افزود: قیمت هرکیلوگرم توت سفید در بازار بین 2000 تا 2500 تومان است.

وی با اشاره به قیمت هلو در بازار گفت: با توجه به اینکه امسال هلو در بازار کمتر از سالهای گذشته است هرکیلوگرم از این میوه با قیمت 5000 تومان به مردم عرضه می شود.

به گفته رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران، قیمت هرکیلوگرم شلیل (شبرنگ) بین 2500 تا 3500 تومان و قیمت هرکیلوگرم انگور یاقوتی در بازار بین 3000 تا 3200 تومان است.

وی در ادامه درخصوص قیمت برخی صیفی جات در بازار گفت: قیمت هرکیلوگرم خیار در بازار بین 700 تا 1400 تومان و قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی بین 600 تا 400 تومان است.

مهاجران قیمت هرکیلوگرم هندوانه و طالبی را بین 650 تا 550 تومان اعلام کرد و افزود: قیمت هرکیلوگرم خربزه در بازار 1000 تومان است.