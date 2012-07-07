به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی بر لزوم اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف آب در شهرهای استان تاکید کرد و بیان داشت: لزومی ندارد مردمی که در کنار دریا زندگی میکنند نماز باران بخوانند و این را به مسئولانی که پیشنهاد نماز باران را به بنده دادهاند نیز گفتهایم.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان افزود: در گذشته بارها و بارها بر ساخت و توسعه آبشیرینکنها در هرمزگان تاکید کردهایم که در آن زمان برخی میگفتند که ساخت آبشیرینکن به صرفه نیست اما الان میبینیم که این تکنولوژی در حال وارد شدن و توسعهیابی در استان است.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح آبشیرین کن بندرعباس ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان آب و فاضلاب هرمزگان اظهارداشت: تاپایان سال 95 خورشیدی با بهره برداری ازاین طرح روزانه 100هزار متر مکعب آب تصفیه شده سالم تحویل مردم خوب وقدرشناس این شهرستان می شود.
نعیمآبادی در ادامه بر لزوم اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف آب در شهرهای استان تاکید کرد و گفت: باید در مسیر تولید آب، اصلاح الگوی مصرف و رسیدن به استانداردهای لازم را جدی گرفته و درراستای تحقق آن فرهنگسازی، آگاهسازی و آموزشهای ضروری انجام گیرد.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان همچنین بر تحقق اجرای کامل طرح آبرسانی خط محرم نیز تاکید کرد.
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