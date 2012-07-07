حملات آمریکا به وزیرستان 21 کشته برجا گذاشت/ حمله مسلحانه در بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شب گذشته در پی دو حمله موشکی آمریکا به وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان دستکم 21 نفر کشته شدند.

شبکه تلویزیونی دنیا پاکستان گزارش داد که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا ساعت 21 دو موشک را به یک منزل مسکونی در وزیرستان شمالی شلیک کردند که در پی این حمله پنج نفر کشته شدند.

همچنین دقایقی پس از اولین حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا چهار موشک را در بخش دیگری از این منطقه شلیک کردند که در پی آن 16 نفر کشته شدند.

این رسانه چینی در خبری دیگر نوشت: در پی حمله افراد مسلح ناشناس به یک اتوبوس مسافربری در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان دستکم 18 نفر کشته شدند.

این حمله تروریستی در منطقه تربت در ایالت بلوچستان روی داد و در پی آن چندین نفر زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند.

افراد مسلح پس از این حمله متواری شدند و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفته است.

برخی از شبکه های خبری گزارش دادند که این اتوبوس از شهر کراچی به سوی ایران در حرکت بوده است.

همچنین هشتم تیر ماه در پی برخورد یک اتوبوس حامل زائران شیعه با یک بمب کنار جاده ای در ایالت بلوچستان در جنوب غرب این کشور دستکم 20 نفر کشته و 25 فرد دیگر زخمی شدند.

این اتوبوس حامل 50 سرنشین از ایران به سمت کویته در حرکت بود که ساعت 18 روز پنجشنبه با یک بمب کنار جاده ای در منطقه "هزار گنجه" در حومه های کویته برخورد کرد.