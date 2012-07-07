مشاور شمقدری بازنویسی فیلمنامه "لاله" را برعهده گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل عرفان‌منش مشاور رئیس سازمان سینمایی و عضو شورای صدور پروانه ساخت و نمایش در حال حاضر مشغول بازنویسی فیلمنامه فیلم 5 میلیاردی "لاله" است.

ساخت این فیلم سینمایی پیش از این به بنیاد سینمایی فارابی سپرده شده بود اما مسئولان این بنیاد مخالف محتوای آن بودند و زیربار ساخت آن نرفتند. به دنبال عدم پذیرش بنیاد فارابی ساخت این فیلم سینمایی به دستور مستقیم جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با بودجه‌ای معادل 5 میلیارد تومان واگذار شد.

فیلمنامه ابتدایی این پروژه این روزها در حال بازنویسی است و جلیل عرفان‌منش طی قراردادی مجزا با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی این کار را برعهده گرفته است.

عرفان‌منش؛ فیلمنامه‌نویس و تاریخ‌نگار سینمای ایران است. وی دارای مدرک دکتری پژوهش هنر (فیلمنامه نویسی) است و آخرین فعالیت سینمایی او داوری نخستین جشنواره فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی بوده است. این فیلمنامه‌نویس، پیش از این نگارش متن سریال "آفتاب و زمین" به کارگردانی جواد شمقدری را برعهده‌داشته است.