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۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

اکبری:

پنجمین جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع ) برگزار می شود

پنجمین جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع ) برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: پنجمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) در 14 شاخه مختلف سال 92 برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق اکبری جمعه شب در مراسم جشن تجلیل از 72 جوان برتر استان گلستان  که در سالن ورزشی امام خمینی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد گفت: امیدواریم این همایش در یک کار دسته جمعی و هماهنگ آنطور که شایسته جوانان برتر کشور است برگزار شود.

وی افزود: بهترین منابع هر کشوری نیروی انسانی و بویژه جوانان هستند، در ایران اسلامی 25 میلیون جوان وجود دارد که یک سرمایه بزرگ محسوب می شود.

اکبری ادامه داد: جوانان کشور جوانانی ساعی و وظیفه شناس هستند  و برای توسعه و پیشرفت کشور حود تلاش می کنند.

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان اذعان داشت: وزارت ورزش و جوانان پس از تشکیل با نگاهی جامع جشنواره جوان برتر حضرت علی اکبر را در 14 شاخه مختلف مانند قرآن، موسیقی، ادبیات، عرصه های اجتماعی، کارآفرینی و قاریان قرآن برگزار کرده است.

وی تصریح کرد: در این زمینه ها جوانان مستعد زمینه بروز استعداد های خود را پیدا می کنند.

اکبری سپس گفت: جمهوری اسلامی ایران به یمن وجود جوانان وظیفه شناس و ساعی در مقتبل تهدیدات و تحریم ها و نا ملایمات ایستادگی کرده است و پوزه استکبار را به زمین خواهد مالید.

وی در ادامه  با موردخطاب دادن 72 جوان برتر استان گلستان گفت: به این جوانان که به تاسی از 72 یار عاشورایی انتخاب شدند تاکید می کنم که انتخاب به عنوان جوان برتر یک مرحله از راه است و مهمتر از این انتخاب برتر باقی ماندن است.

اکبری تاکید کرد: جوان برتر مسئولیت بیشتری دارد که باید در مسیر پیشرفت کشور گام بردارد.

این همایش با حضور قریب به پنج هزار نفر از مردم و جوانان استان با حضور بازیگران مطرح سینما و تلویزیون رضا رویگری و سید جواد هاشمی و هنرنمایی عمونوروز و خواننده مستعد استان حسین طاهری برگزار شد.

کد مطلب 1643528

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