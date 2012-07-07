تصادفات منجر به فوت در استان مرکزی 27 درصد افزایش یافت

دکتر سید جلیل منبتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از مجموع تلفات رانندگی سال جاری این استان 60 نفر مرد و15نفر زن بودند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 59 مورد در جاده‌های برون شهری اتفاق افتاده است، اظهارداشت: 14 مورد از تصادفات در جاده های درون شهری ،یک مورد در جاده‌های روستایی رخ داده است.

دکتر منبتی افزود: افزود: همچنین در دوماهه امسال، آمار یک‌هزارو 209 نفر مصدوم حوادث رانندگی در مرکز پزشکی قانونی استان ثبت شده است که از این تعداد 832 نفر مرد و 377 نفر زن هستند.

وی گفت: مصدومین حوادث رانندگی دو ماهه اول امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال 90 که یک‌هزارو 95 نفر بوده، افزایش 10.4 درصدی داشته است.

افزایش 40 درصدی تلفات حوادث رانندگی در اردیبهشت ماه

منبتی با اشاره به کشته شدن 42 نفر در حوادث رانندگی اردیبهشت ماه سال جاری در استان گفت: در اردیبهشت ماه سال 91 تلفات حوادث رانندگی 42 نفر بود که در مقایسه با 30 نفری که در سال 90 جان باختند 40 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه از مجموع 42 نفر کشته حوادث رانندگی اردیبهشت ماه، 34 نفر مرد و هشت نفر زن بودند، افزود: 30 نفر از کشته شدگان حوادث رانندگی اردیبهشت ماه در جاده‌های برون شهری ، 11 نفر در جاده‌های درون شهری و یک نفر در جاده‌های روستایی گزارش شده است.