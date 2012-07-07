بهره گیری درست از استعدادها باعث رشد و تعالی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی جمعه شب در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی و هنری شهربابک با اشاره به ولادت حضرت ولی عصر( عج) گفت: باید با اعمال و رفتار خود زمینه حضور آن حضرت را فراهم آوریم.
وی تصریح کرد: ظرفیت ها و استعداهای فراوانی در کشورمان موجود است که بهره گیری از آنها باعث رشد و تعالی ایران اسلامی خواهد شد.
حسینی در ادامه با اشاره به راه اندازی نمایشگاه آثار هنری طی هفته آینده در کرمان گفت: همه دستگاه ها باید برای خرید صنایع دستی و آثار هنری هنرمندان از این نمایشگاه اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به تحریم های اقتصادی علیه ایران گفت: ایران با درایت های مقام معظم رهبری توانست تحریم ها راشکست داده و دشمنان را ناامید کند.
حسینی تصریح کرد: دشمنان نمی توانند با تحریمها و تهدیدها ضربه ای به نظام وارد کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دشمنان از هر راهی برای ضربه زدن به نظام بهره می گیرند و امروز نیز شاهد بمباران تبلیغاتی علیه ایران هستیم.
وی ادامه داد: اما مردم آزادی خواه در سراسر دنیا با اندیشه های والای نظام جمهوری اسلامی آشنایی دارند و دشمن در این عرصه نیز متحمل شکست سختی خواهد شد.
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