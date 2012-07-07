کابل همپیمان مهم غیر عضو ناتو برای واشنگتن است/ افغانستان را رها نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، به نظر می رسد که دولت آمریکا با این اظهارات در پی همکاری نزدیک نظامی با افغانستان در پی عقب نشینی نظامیان از این کشور در سال 2014 است.

"هیلاری کلینتون" در اظهاراتی که نشان از تصمیم واشنگتن برای تداوم اشغالگری در افغانستان بود، گفت: حتی نمی توانیم تصور کنیم که روزی افغانستان را رها کنیم.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه از تامین تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز افغانستان، آموزش نیروهای افغانی و همکاریهای بیشتر با این کشور خبر داد.

با وجود افزایش تلفات نظامیان خارجی و غیرنظامیان در افغانستان، کلینتون در اظهاراتی ادعا کرد: پس از دهه ها جنگ و درگیری بالاخره به صورت تدریجی اما پیوسته به پیشرفت در افغانستان دست یافتیم و قابلیت های دفاعی نیروهای افغان افزایش یافته است.

با وجود عدم پیشرفت در جریان مذاکرات صلح با طالبان، کلینتون درباره حضور در نشست وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در توکیو که روز یکشنبه آغاز می شود، ابراز خرسندی کرد.

پیش بینی می شود کلینتون و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در نشست امروز یکشنبه خود به گفتگو درباره روابط واشنگتن-کابل و تلاشها برای مذاکرات صلح بپردازند.

همچنین گفته می شود که کشورهای شرکت کننده در کنفرانس توکیو در این کنفرانس کمک سالانه چهار میلیارد دلاری خود به این کشور را اعلام کنند.

به نوشته آسوشیتد پرس، معرفی افغانستان به عنوان همپیمان مهم غیر عضو ناتو برای واشنگتن به عنوان بخشی از پیمان راهبردی است که مه گذشته به امضای کرزای و اوباما در کابل رسید.

"ریان کراکر" سفیر آمریکا در افغانستان و وزیر خارجه این کشور نیز چهارم جولای با اشاره به تکمیل پروسه تصویب این توافقنامه اعلام کردند این قرارداد هم اکنون باید اجرایی شود.

این اعلامیه واشنگتن باعث تسهیل در روند همکاریهای نظامی واشنگتن-کابل از جمله فروش تجهیزات آمریکایی و قوانین مربوط به کنترل صادرات می شود.

افغانستان پانزدهمین کشوری است که آمریکا آن را به عنوان همپیمان مهم غیر عضو ناتو خود معرفی کرده است. واشنگتن پیش از این استرالیا، مصر، اسرائیل و ژاپن را همپیمان خود خوانده بود.