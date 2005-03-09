ضرورت اختصاص تسهيلات ويژه جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي چاپ و نشر قرآن كريم در كشور

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در قم ، در بيانيه پاياني اين همايش با اشاره به اين كه انقلاب اسلامي به زعامت رهبر كبير انقلاب اسلامي نقطه عطف مهم ومؤثري در جريان " بازگشت به قرآن " در تاريخ معاصر به شمار مي آيد ، آمده است : ترديدي نيست كه اين درخت پرثمر همچنان كه در تولد و حدوث خود محتاج مواهب معنوي و معرفتي (مبتني بر تعاليم نوراني قرآن كريم ) بوده است ، در بقاء و بالندگي خود نيز نيازمند سرمايه هاي اصيل فرهنگي و ديني ( برگرفته از هدايت هاي وحي) است و عدم توجه به اين مهم مي تواند حيات و دوام آن رابا مخاطرات جدي مواجه سازد.

اين بيانيه مي افزايد : بدون شك بسط و ترويج همه جانبه آموزه هاي انسان ساز قرآني و رشد و توسعه فعاليت هايي كه در اين راستا صورت مي گيرد ، همسو با سند چشم انداز جمهوري اسلامي در افق 1404 هجري - شمسي و سياست هاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كه بر هويت اسلامي و انقلابي و اعتلاء و گسترش معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت (ع)، توسعه قرهنگ قرآني و تداوم نهضت قرآن آموزي است .

در ادامه بيانيه ناشران و خطاطان قرآن كريم كه در قم برگزار شد، آمده است : ما ناشران و خطاطان قرآن كريم بر اساس همين باور و در پايان پنجمين همايش سراسري دست اندراران چاپ و نشر قرآن كريم كه به همت اداره كل نظارت بر چاپ و نشر سازمان دارالقران الكريم (وابسته به سازمان تبليغات اسلامي ) برگزار شده است ، ضمن سپاس و ستايش خداوند سبحان كه توفيق خدمتگزاري به ساحت مقدس قرآن كريم را به ما ارزاني داشته است ، به موازات حمايت از حركت پويا و رو به رشد اداره كل ياد شده و ارج نهادن به تلاش هاي بي شائبه دست اندركاران سازمان دارالقرآن الكريم كه با نظارت بر فرآيند چاپ و نشر قران در كشور نسبت به پيشگيري از انتشار قرآن هاي مغلوط اهتمام ورزيده اند و همچنين اظهار نگراني از حركت برخي مراكز كه بدون در نظر گرفتن تبعات منفي داخلي و خارجي و بدون اخد مجوزهاي لازم و طي مراحل پيش بيني شده، اقدام به چاپ و توزيع قرآن هاي مغلوط مي كنند، توجه به مسائل و مطالب راهبردي بسياري را ضروري و راهگشا مي دانيم .

ناشران و خطاطان قرآن كريم در اين بيانيه توجه خاص مسئولين بلند پايه كشور ، به ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به توسعه فعاليت هاي قرآني به صورت عام وموضوع چاپ و نشر قرآن كريم به صورت خاص را از موارد راهگشاي اين عرصه اعلام و بر لزوم حمايت و تقويت جايگاه قانوني اداره كل نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم و پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري از آن، در راستاي روزآمد شدن بهره مندي از اين فعاليت ها تأكيد كردند .

پيش بيني سياست هاي تشويقي و تنبيهي و تصويب قوانين و مقررات موردنياز در حوزه چاپ و نشر قرآن كريم توسط مراجع ذيصلاح ، ضرورت اختصاص تسهيلات ويژه جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي چاپ و نشر قرآن كريم در كشور و توزيع منطقي و عادلانه اين تسهيلات با نظارت عاليه سازمان دارالقران الكريم و تشكل هاي قرآني و انتشاراتي و همچنين پيش بيني مقررات لازم جهت نظارت بر ورود قرآن به كشور همانند آنچه براي خروج از كشور پيش بيني شده از ديگر مواردي است كه در بيانيه پاياني همايش ناشران وخطاطان قرآن كريم براي بهبود وضعيت چاپ و نشر قرآن كريم در كشور لازم اعلام شده است .

همچنين در بيانيه اين همايش بر پيش بيني تمهيدات لازم براي نظارت بر كم و كيف ترجمه قرآن كريم با توجه به حساسيت و اهميت آن و ضرورت تحقيق و بررسي در شيوه كتابت قرآن كريم به منظور فراهم كردن زمينه خواندن هر چه بهتر آن و تسهيل در فراگيري اين كتاب انسان ساز تأكيد و از سازمان دارالقرآن الكريم خواسته شده تا پيگير مفاد بيانيه فوق بوده و روند رسيدگي به موارد فوق را تسريع بخشد.

همايش يكروزه ناشران و خطاطان قرآن كريم ، امروز در قم برگزار شد .