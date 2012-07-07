به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی ، حجت الاسلام والمسلمین علی فلاحیان عضو مجلس خبرگان رهبری و وزیر اسبق اطلاعات با حضور در جمع طرفداران حزب موتلفه اسلامی، ضمن تحلیل شرایط روز کشور و منطقه، به سوالات حاضرین نیز پاسخ گفت. برگزیده ای از این گفتگو به شرح زیر است:

در انتخابات باید با خرد جمعی کار کرد



فلاحیان با اشاره به انتخابات آینده و لزوم خرد جمعی در انتخابات 92 ، گفت: از اینجا می‌خواهم به آینده انتخابات گریز بزنم. گذشته‌ها گذشته و باید قبول کنیم که با خرد جمعی و مشورت کار کنیم، چون اساس اسلام با شوراست و باید مجلس شورای اسلامی، رسانه‌ها، علما و احزاب و گروه‌ها سیاست‌هایی را که جامعه آن را نمی‌پذیرد و یا با معیارهای علمی تطبیق نمی‌کند، کنترل کنند و فلسفه وجودی‌شان در اصل این است که مشارکت سیاسی و خرد جمعی بر اداره کشور حاکم باشد.

وی با بیان اینکه حکومت سه بخش دارد، افزود: یکی تبلیغ دین است که به عهده علماست. یکی هم بخش قضاوت است، ولی بخش بعدی که بخش اجراست اعم از امنیت، سیاست، اقتصاد و صنعت، مربوط به دولت و بخش اجرایی است. این را پذیرفته‌ایم که باید خرد جمعی بر آن حاکم باشد و لازم است کسانی که می‌خواهند کاندیدا شوند و قرار است از آنها حمایت کنیم، قبلاً با آنها صحبت کنیم یا آنها را بشناسیم یا معیارهایی را تعیین کنیم، انفعالی عمل نکنیم. اگر یک کسی یک‌سری شعارها را داد نپذیریم و بعد دستمان در حنا بماند.

برخی افراد مطرح، از گذشته‌ها فاجعه‌‌آمیزترند

عضو خبرگان رهبری با اشاره به رسالت‌های بسیار مهمی که به عهده فعالان سیاسی است گفت: مهمترین رسالت کسانیکه در صحنه سیاسی فعال هستند، این است که این مسئله را با دقت و پیگیری بیشتر دنبال کنند، چون یک مسئله بسیار اساسی است.

وی تاکید کرد: الان کسانی مطرح شده‌اند که وقتی در باره آنها با من مشورت شد، گفتم این‌که از گذشته‌ها فاجعه‌‌آمیزتر است. مسئله بسیار مهم است و کسی که می‌خواهد سکان این کشتی را به دست بگیرد، باید واقعاً تجربه و اطلاع داشته باشد و قبول کند که بالاخره نظامی هست و مجلسی هست و احزاب و گروه‌ها و علما هستند. این شعاری که می‌گویند ما می‌خواهیم کار کنیم و نمی‌گذارند، این حرف‌ها چیست؟ این حرف‌ها منطقی ندارد. شما می‌خواهید چه کار کنید؟ می‌خواهید کارهایی کنید که عقلای جامعه نمی‌پذیرند. مجلس خبرگان به شما تذکر می‌دهد و شما نمی‌پذیرید و روحانیت زیر سئوال می‌رود و هر جا می‌رویم به ما اعتراض می‌کنند، لذا اینجا باید محکم، با قدرت و با استدلال و منطق قوی، کسانی را تأیید و حمایت کنیم که ان‌شاءالله مشکلاتی از این دست نداشته باشیم.

وظیفه خودم را حمایت از دولت می‌دانم



فلاحیان با بیان اینکه وظیفه خود را حمایت از دولت می داند اظهارداشت: البته من هیچ انتقاد رسمی‌ای از دولت نمی‌کنم و وظیفه خودم را حمایت از دولت می‌دانم، ولی در مجالسی مثل اینجا یا خبرگان، نکاتی را که به ذهنم می‌رسد، بیان می‌کنم. عقیده من هم این است که این دولت در صحنه عمل است و تا جایی که می‌شود باید از آن حمایت کرد تا بتواند برنامه‌هایش را جلو ببرد. بالاخره دارد هزینه‌های کلانی می‌شود، هم به لحاظ مالی، هم وقتی، هم نیرویی.

نماینده سنای حزب جمهوری‌خواه آمریکا امروز شعارهای امام را می‌گوید



وزیر دولت سازندگی با اشاره به جمله تاریخی امام خمینی مبنی براینکه "آمریکا نمی تواند هیچ غلطی بکند" تصریح کرد: وقتی امام بسیاری از مسائل را عنوان می‌کرد، همه با دید حداقل افسانه‌ای به آن نگاه می‌کردند. بعضی‌ها مسخره می‌کردند که امام از کجا می‌گوید چنین اتفاقاتی می‌افتد. از کجا می‌گوید امریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، آن هم امریکایی که به اندازه تمام ارتش‌های دنیا سلاح و امکانات دارد. ممکن است نیرو نداشته باشد و بخواهد جمع کند، ولی این همه ثروت، تکنولوژی، قدرت و حدود 190 پایگاه نظامی در سراسر دنیا، چطور هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، ولی حالا می‌بینیم که دارد چه اتفاقاتی می‌افتد.

وی با اشاره به اظهارات یکی از نماینده های سنای حزب جمهوری‌خواه آمریکا درمورد حق هسته ای ایران، گفت: رامپل یکی از نماینده های سنای حزب جمهوری خواه گفت که ما چرا به ایران گیر داده‌ایم که آیا بمب اتم دارد یا ساخته یا می‌خواهد بسازد؟ اولاً به لحاظ امنیتی ایران این حق را دارد، چون در اطراف او، روسیه، هند، پاکستان، چین و اسرائیل بمب اتم دارند. اگر ایران توانایی‌اش را دارد که باید حتماً بمب اتم داشته باشد، مضافاً بر این‌که اگر ایران بمب اتم نداشته باشد، کشورهایی حاکمیتشان را بر منطقه تحمیل خواهند کرد و ایران در برخورد با همسایگانش کم می‌آورد.

عضو خبرگان رهبری، افزود: رامپل در ادامه اظهاراتش به صراحت می‌پرسد چرا ایران را تحریم کنیم؟ ما نباید ایران را تحریم کنیم. بعد شعار امام و این موضوع که برای چه ما 194 پایگاه نظامی داریم و سالانه 600 میلیارد دلار هزینه می‌کنیم. این را بدهیم به همین کسانی که می‌خواهند وال‌استریت را تسخیر کنند، به فقرای خودمان بدهیم. اینها شعارهایی است که یک کاندیدای حزب جمهوری‌خواه می‌گوید که شعارهای امام بود که می‌گفت امریکا باید از منطقه برود و پایگاه‌های خود را جمع کند و این خیلی مسئله مهمی است.

اتحاد جماهیر کشورهای اسلامی را درست می‌کنیم

وی با بیان اینکه باید همه بپذیرند و بدانند که ایران بزرگ‌ترین قدرت منطقه است، ادامه داد: ما با اتکای خداوند متعال، اتحاد جماهیر کشورهای اسلامی را درست می‌کنیم. اینها در وصیت‌نامه الهی امام آمده است. اینها آن وقت‌ها برای ما خیلی دوردست بود و حتی مسخره می‌کردند و می‌گفتند زورمان به صدام نمی‌رسد، چه کسی فکر می‌کرد که این اتفاقات بیفتد و الان نفوذ ایران در منطقه، یک نفوذ غیرقابل انکار است و به‌شدت حضور امریکا را در منطقه به چالش کشیده است.

امنیت منطقه با بمب اتم داشتن اسرائیل تأمین نمی شود



همچنین فلاحیان با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 و با بیان خواسته های ایران در این مذاکرات ، گفت: آنچه را که ایران می‌گوید همین است که بالاخره شما (1+5) چه می‌گویید؟ شما می‌گویید ما اگر بمب اتم داشته باشیم، صلح جهانی به خطر می‌افتد، پس برویم شورای امنیت و بعد هم اصل هفتم و با شما برخورد کنیم. به چه دلیل این اتفاق می‌افتد؟ چون استراتژی شما این است که اسرائیل را از بین ببرید و می‌گویید رژیم غاصبی است و آن را به رسمیت نمی‌شناسید و می‌خواهید محو شود. محو شدن هم که با بمب اتم است و شما هم در این جهت حرکت کرده‌اید، بنابراین باید برویم سراغ فصل هفتم. جواب این همین است.

وی افزود: برخی اعتراض می‌کنند که آقای جلیلی چرا این صحبت‌ها را می‌کند؟ خب جوابش این است که اگر قرار است امنیت منطقه تأمین شود، به این نیست که اسرائیل و بقیه کشورها بمب اتم داشته باشند و ایران نداشته باشد. ایران خلع سلاح شود، چون می‌خواهد این کار را بکند. اگر قبول است بیاییم و اصلاً در منطقه با انرژی هسته‌ای مبارزه کنیم و حتی برای مصرف سوخت هم که این را در برابر نفت علم کرده‌اند و الان هم پشیمان هستند، آن را جمع کنیم.



امتیاز دادن ما برایمان نتیجه‌ای ندارد



در ادامه این سخنرانی فلاحیان با اشاره به تحریم های نفتی ایران و با تاکید برآنکه نباید به طرف های غربی امتیاز بدهیم گفت: امتیاز دادن ما برایمان نتیجه‌ای ندارد. وقتی اروپا داستان تحریم نفت ایران را مطرح کردند، گفتیم شما قاطعانه تحریم کنید و نفت به اروپا ندهید، این باعث می‌شود برنامه‌هایشان به هم بخورد و کوتاه بیایند. این حرف را اول قبول نکردند، ولی بعد پذیرفتند، همین‌که قبول کردند، نفت 100 دلار شد 120 دلار و اگر محکم ایستاده و تحمل کرده بودیم، هم نفت گران می‌شد و هم آنها تسلیم می‌شدند.

باید در جامعه‌مان چند گفتمان مشترک داشته باشیم



وزیر سابق اطلاعات ابا اشاره به ضرورت وجود چند گفتمان در جامعه گفت: این‌که مقام معظم رهبری بارها می‌فرمایند که شما باید یک گفتمان داشته باشید، یعنی جمع‌بندی شده و با استدلال؛ در جامعه‌مان چند تا گفتمان مشترک داشته باشیم و دائماً ما را در محافل و مجالس به چالش نکشند که این کارهایی که کردید اشتباه بود. این هم یکی از کارهایی است که جمع شما می‌تواند بکند که مثلاً در مسائل هسته‌ای و مسائل سیاسی و فرهنگی یک گفتمان روشن و قابل دفاع را مطرح کند. جمع‌بندی خود من از همه کارها ـ‌خارج از اشکالاتی که به وجود آمده‌ـ جمع‌بندی مثبتی است، چون درآمدهای نفتی‌مان افزایش پیدا کرده، اگر تحریم‌ها برداشته شوند، قیمت نفت به 70 دلار می‌رسد که تفاوت آن برای ما 50 دلار است.

وزیر دفاع اوباما گفت تنگه هرمز هم روی میز ایران هست



عضو خبرگان رهبری با اشاره به آثار مثبت تحریم ها بر اقتصاد کشور اظهارداشت: جامعه ما باید بداند که اگر کالایی گران می‌شود یا نمی‌توانیم وارد کنیم، از آن طرف بشکه‌ای 50 دلار به درآمد نفتی ما افزوده می‌شود. این را باید در جامعه مطرح کنیم که برخی که اصرار دارند تحریم‌ها برداشته شوند، به این 50 دلار اضافه ناشی از تحریم‌ها اشاره نمی‌کنند.

وی افزود: یکی از ابزارهای افزایش قیمت نفت این است که نفت صادر نشود. اگر شما این اجازه را به خود می‌دهید که سوئز را به روی ایران ببندید، سوئز مثل آبراه‌های بین‌المللی است و ما هم به خودمان این حق را می‌دهیم که آبراه تنگه هرمز را ببندیم و این حرف ما خیلی تأثیر داشت و چند روز پیش که اوباما گفت تحریم‌ها را اعلام می‌کنیم، وزیر دفاعشان گفت البته تنگه هرمز هم روی میز ایران هست.

فلاحیان با بیان اینکه اعلام این تحریم‌ها به معنای بستن تنگه هرمز است، تاکید کرد: جهان معادله قدرت است و انسان باید با قدرت برخورد کند و اتکای به خدا هم داشته باشد، ان‌شاءالله پیش می‌رویم.

انتقاد کلی نیست، از عدم رشد 8درصد است



وی با بیان اینکه دولت در بخش مسکن خوب کار کرده است گفت: جمع کار ما به لحاظ درآمدها و رشد تولید ناخالص ملی خوب بود. انتقادی که داریم این است که رشد 8درصد نداریم، نه این‌که کشور ما رشد ندارد. دولت ما در بخش مسکن خوب کار کرده. یارانه‌ها درست است که از یک طرف تورم‌زا بوده، ولی از طرف دیگر مثبت بوده و بخش عمده‌ای از جامعه ما که پوشش بیمه‌ای و درآمد ندارند، مخصوصاً در شهرهای کوچک و روستاها، زندگی‌شان تأمین شده و بالاخره ما اقتدار خودمان را در منطقه و در جهان ثابت کرده‌ایم. تأثیر هم داریم.

عضو خبرگان رهبری افزود: بعضی‌ها می‌گویند کل اقتصاد شما در اقتصاد جهانی 5/0 درصد است، ولی خود آنها می‌گویند نقش ما در کل تولید ناخالص ملی اروپا 5/1 درصد است و در تولید ناخالص ملی امریکا 9/0 درصد است.

دعوا بین اسلام و کفر است



فلاحیان با بیان اینکه همه شاخص‌ها به نفع ایده‌های امام و مقام معظم رهبری است، اظهارداشت: بالاخره اسلام‌گرایان در مصر پیروز شدند، در بحرین و همه کشورهای منطقه، احیای بیداری اسلامی را داریم، یعنی دعوا بین اسلام و کفر است. آنها سکولاریست هستند و در این طرف هم، با شکل‌های مختلف، اسلام‌گرایی وجود دارد و ان‌شاءالله شاهد خواهیم بود که افق‌های روشنی را که امام و مقام معظم رهبری به ما نشان دادند، تحقق پیدا کند. البته مشکلات داخلی و خارجی هم وجود دارد.

با طرح اختلاف شیعه و سنی به دنبال حذف محور مقابل اسراییل هستند



در ادامه این نشست وزیر دولت اصلاحات با اشاره به تحولات عربستان و سوریه بیان داشت: در سوریه جنگ بین چکیده سلفی‌ها و چکیده غُلاة شیعه است، چون آنها استدلال دارند که این آقایان علوی‌ها همان علیاوی یا نُصیری (نسیری)ها هستند. متأسفانه اینها مثل مسیحیت، معتقد به تجسّد خداوند متعال در وجود امام حسن عسکری و بعد هم محمد نُصیر (نُسیر) هستند. اینها اباحی هستند، یعنی نماز و روزه و همه اینها را اباحه کرده‌‌اند. البته شیعه اثنی‌عشری هستند و اعتقاد دارند، اما معتقدند که همه این چیزها حلال شده.

فلاحیان افزود: آنها هم می‌گویند به فتوای خود صدوق، اینها مهدورالدم هستند و باید کشته شوند. در سوریه هم اینها حاکم هستند. از آن طرف مالکی، شافعی، حنبلی و حنفی داریم. سه تای اینها با اهل‌‌بیت(ع) معارضه‌ای ندارند و بعضی‌هایشان هم تمایل دارند، ولی از داخل حنبلی‌ها، سلفی‌ها به وجود آمدند و سلفی‌ها که اصلشان عبدالوهاب و ابن تیمه است، معتقدند شیعه باید کشته شود و ما را مشرک می‌دانند و این تفکر و گفتمان در القاعده به‌شدت حاکم است. اینها هم همه نیروهایشان را جمع کردند و به کمک اینها آمدند که علوی‌ها را از کار برکنار کنند.

وی با تاکید بر اینکه ما در کنار سوریه باقی می مانیم گفت: جنگ آنها مذهبی است، ولی موضع ما مذهبی نبود، بلکه حرف ما با آنها این بود که اگر شما بخواهید دولت سوریه را که در مقابل اسرائیل ایستاده، ساقط کنید، معلوم است که با ترکیه، انگلیس، امریکا، فرانسه و... بایستید و آنها هم که با اسرائیل بسته‌اند، پس شما می‌خواهید محوری را که در مقابل اسرائیل است، تحویل غربی‌ها بدهید. بنابراین ما در کنار سوریه باقی می‌مانیم.

وی با اشاره به قرارداد سایت 2 تصریح کرد: بالاخره قرارداد سایت 2 را که امریکا و اروپا امضا کردند، امریکایی‌ها آمدند و عملاً پاتریوتا را گسترش دادند که شرح آن یک ساعتی وقت می‌خواهد و از آنجا بود که دعوا شروع شد. اوباما به مددوف گفت به پوتین بگو اصرار نکند و من بعد از انتخابات کوتاه می‌آیم، الان نمی‌توانم، ولی در هر صورت روس‌ها فکر کردند در لیبی باخته‌اند و به هیچ‌وجه حاضر نیستند در سوریه ببازند و آماده‌اند هر نوع حمایتی را از بشار اسد بکنند. به ضرر ماست که موضعمان را با دولتی که با آن رابطه دیرینه‌ داشته‌ایم و در مقابل اسرائیل هم ایستاده است، عوض کنیم و با کسانی که متحد غربی‌ها هستند و گذشته از این‌که می‌گویند اسرائیل باید حفظ شود و می‌گویند اصلاً جمهوری اسلامی نباید باشد، رابطه برقرار کنیم.

زمان آن رسیده که عربستان تنبیه شود

وزیر سابق اطلاعات، با بیان اینکه رابطه ما با سوریه یک رابطه سیاسی است و نه مذهبی گفت: در مورد عربستان هم الان موقعش رسیده که تنبیه شود، چون در درون خودش بین شاهزاده‌ها دعواست، ولی خیلی پررویی می‌کند، هم در بحرین و یمن و سوریه خیلی جنایت کرد، هم اتباع ما را ولو این‌که مجرم بودند، با کمال بی‌شرمی اعدام کرد و الان هم در اوپک با این‌که قول داد صادراتش را افزایش ندهد، دو میلیون بشکه افزایش داده و این باعث شد که قیمت نفت پایین بیاید.

وظیفه ما جهاد با دشمن است؛ نه دعوای داخلی عضو خبرگان رهبری، با اشاره به تحولات عربستان گفت: در عربستان هم که دارند یکی‌یکی می‌میرند. عبدالله که در سرازیری مرگ است. کسانی هم که دارند می‌آیند وابستگی‌ها و سازوکارهای قبلی‌ها را ندارند. اینها باید حتماً تنبیه شوند که اگر چنین شود، بر محور بحرین و قطیف و احصاء و... تأثیر می‌گذارد و اگر شیعیان با هم متحد شوند، ان‌شاءالله در آینده ما دست بالایی خواهیم داشت. چیز عجیبی که در منطقه احساس می‌شود این است که در اکثر این کشورها یا شیعیان اکثریت و یا اقلیت بسیار قابل توجهی هستند که اگر دموکراسی شود، اینها به پست‌های زیادی در مجالس و دولت می‌رسند و باید دخالت داشته باشند و اکثریت با کمال بی‌رحمی، اینها را کنار گذاشته‌ و تحویل نگرفته‌ و به آنها ستم کرده‌اند و ان‌شاءالله آینده از آنِ مظلومان خواهد بود.

وی با بیان اینکه مسئله اساسی ما جهاد با دشمن است اظهارداشت: اساساً امام فرمودند، ما اهدافمان اتحاد جماهیر کشورهای اسلامی است و باید تمام نوکران غرب را از کرسی پایین بکشیم. چندین بار می‌گفتند حسین اردنی، حسن مراکشی و همه اینها عوامل بیگانه در کشورهای اسلامی هستند و ملت‌ها باید برای برکنار کردن اینها متحد شوند. اساسی‌ترین مسئله ما جهاد است، جهاد با عدوّ است. حتی باید برای کشورهایی که مشرک هستند، برنامه‌ریزی داشته باشیم. روسیه و چین قطعنامه‌ای را به نفع ما صادر نکردند و با 1+5 با هم‌اند.

ولایت فقیه و قانون اساسی محور وحدت ماست

فلاحیان با بیان اینکه وظیفه ما جهاد است، نه دعوای داخلی تاکید کرد: البته درباره مسائل داخلی حرف‌های زیادی داریم، ولی بنده در یک برنامه تلوزیونی گفتم که اساس قانون اساسی، اسلام و ولایت‌فقیه است. هرکس به اینها اعتقاد داشته باشد، این محور وحدت ماست؛ همان گفتمان مشترک. ما نباید سختگیری داشته باشیم، چون امام خیلی اصرار داشتند کلمه واحده باشید، ید واحده باشید، اختلافات داشته باشید، اما اختلافات به اتحادمان ضربه نزند، اما این دلیل نیست.

وی با بیان اینکه قیمت نفت هم همیشه به نفع ما بوده است خاطرنشان کرد: یقین بدانید، چون کشورهای اسلامی نفت و کالاهایشان را می‌فروشند و هر چه بیشتر پول بگیرند به نفع ما و به ضرر اقتصاد غرب است. خب باشد! به ضرر آنهاست، آنها دارند خرید می‌کنند. ما که پول بیشتری می‌گیریم وضعمان بهتر می‌شود. الان تولید ناخالصمان بحث 900 تریلیون تومان یا 900 میلیارد دلار است و این خیلی خوب است. به خاطر افزایش قیمت نفت، یونان به بانک جهانی 160درصد، بعضی کشورها 120درصد یا 100درصد تولید ناخالص ملی‌شان بدهکارند. کل بدهی ما در استانداردهای بانک 5/4ـ5 درصد است. این یک اقتصاد خوب است. به خاطر چیست؟ به یُمن بالا بودن قیمت نفت است. چرا به ضررمان باشد؟ خیلی روشن است که به نفع ماست.