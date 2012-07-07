حضور پرستار در تیم سلامت شهری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت جعفر جلال افزود: با توجه به اینکه مشکلات جامعه شهری مانند استرس، بی تحرکی، شیوه تغذیه، آلودگی های صوتی، پرفشاری خون، دیابت بیماریهای قلبی و گسترش آن، بیماریهای مزمن افسردگی و اعتیاد و... از جمله مشکلات روز افزون ماست. لازم است این مشکلات از طریق تیم سلامت با حضور پرستاران شناسایی یا غربالگری شوند و اطلاع رسانی و مداخلات به موقع انجام شود.

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: خدمات سطح دو سلامت می تواند از طریق دفاتر مشاوره خدمات بهداشتی (پزشکی، پرستاری و...) که به شکل خصوصی اداره می شوند تحت نظارت مراکز بهداشتی درمانی شهری و به شکل سرپایی یا در منزل انجام شود، به خصوص برای سالمندان و افراد معلول و ناتوان که امکان جابه جایی آنها کمتر و برای خانواده ها هزینه بر است ارائه این خدمات ضرورت بیشتری دارد چنانچه در کشوری مانند انگلیس این طرحی در تیم سلامت دیده شده است.

کارشناس ارشد آموزش و مدیریت پرستاری بهداشت جامعه ادامه داد: وجود پرستار و ماما برای پوشش دهی بیشتر خدمات و هزینه اثربخشی خدمات سلامت شهری و تکمیل پرونده سلامت نیز تیم سلامت ضروری به نظر می رسد.

جعفر جلال گفت: خطوط مسئولیت این تیم با پزشک خانواده است و پرستار خانواده به عنوان هماهنگ کننده تیم سلامت و مامای خانواده مشابه سایر کشورها خدمات را با آموزش هایی که در دانشگاهها گرفته، می تواند پوشش دهد و در حیطه کاری خود نیز مسئول و پاسخگو باشد.

عضو گروه پژوهشی دوره رهبری برای تغییر در پرستاری (LFC) افزود: طبق قوانین و مقرارت جاری گسترش برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع از وظایف دولت است و بی تردید برای انجام چنین اقدام مهمی همراهی تمام اجزای نظام سلامت به خصوص پزشک، پرستار و ماما و نیز سایر متخصصان حرف پزشکی بر اساس ضرورت لازم است و باید به کار گرفته شوند.

وی گفت: مانند بیمارستانها، در مراکز بهداشتی - درمانی این هماهنگی با نظارت پزشک خانواده توسط پرستار خانواده انجام می گیرد. در حال حاضر منابع بسیاری در پرستاری موجود است که از آنها برای پیشبرد این طرح می توان استفاده کرد مانند پروژه مشترک (ICN) (International Council of Nurses) همچنین منابعی در سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران که در مسیر توسعه تیم سلامت در حال حاضر فعال هستند.