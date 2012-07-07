حضور پرستار در تیم سلامت شهری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت جعفر جلال افزود: با توجه به اینکه مشکلات جامعه شهری مانند استرس، بی تحرکی، شیوه تغذیه، آلودگی های صوتی، پرفشاری خون، دیابت بیماریهای قلبی و گسترش آن، بیماریهای مزمن افسردگی و اعتیاد و... از جمله مشکلات روز افزون ماست. لازم است این مشکلات از طریق تیم سلامت با حضور پرستاران شناسایی یا غربالگری شوند و اطلاع رسانی و مداخلات به موقع انجام شود.
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: خدمات سطح دو سلامت می تواند از طریق دفاتر مشاوره خدمات بهداشتی (پزشکی، پرستاری و...) که به شکل خصوصی اداره می شوند تحت نظارت مراکز بهداشتی درمانی شهری و به شکل سرپایی یا در منزل انجام شود، به خصوص برای سالمندان و افراد معلول و ناتوان که امکان جابه جایی آنها کمتر و برای خانواده ها هزینه بر است ارائه این خدمات ضرورت بیشتری دارد چنانچه در کشوری مانند انگلیس این طرحی در تیم سلامت دیده شده است.
کارشناس ارشد آموزش و مدیریت پرستاری بهداشت جامعه ادامه داد: وجود پرستار و ماما برای پوشش دهی بیشتر خدمات و هزینه اثربخشی خدمات سلامت شهری و تکمیل پرونده سلامت نیز تیم سلامت ضروری به نظر می رسد.
جعفر جلال گفت: خطوط مسئولیت این تیم با پزشک خانواده است و پرستار خانواده به عنوان هماهنگ کننده تیم سلامت و مامای خانواده مشابه سایر کشورها خدمات را با آموزش هایی که در دانشگاهها گرفته، می تواند پوشش دهد و در حیطه کاری خود نیز مسئول و پاسخگو باشد.
عضو گروه پژوهشی دوره رهبری برای تغییر در پرستاری (LFC) افزود: طبق قوانین و مقرارت جاری گسترش برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع از وظایف دولت است و بی تردید برای انجام چنین اقدام مهمی همراهی تمام اجزای نظام سلامت به خصوص پزشک، پرستار و ماما و نیز سایر متخصصان حرف پزشکی بر اساس ضرورت لازم است و باید به کار گرفته شوند.
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