انتقاد از ساخت و سازهای اداری در مناطق جنگلی گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا صبح شنبه در جلسه شورای گرگان افزود: همه مدیون رشادت ها و فداکاری های شهدای انقلاب هستیم و وجود یادمان شهدا در منطقه جنگلی النگ دره همواره یادآور نام و خاطره آنان خواهد بود.

وی تصریح کرد: ایجاد واحدهای اداری در کنار این یادمان موجب تخریب منابع ملی و بیت المال می شود.

وی عنوان کرد: این در حالیست که شورای اسلامی شهرگرگان آمادگی واگذاری زمین برای احداث ساختمان اداری در سایر نقاط شهر را دارد.

نورا با اشاره به وجود معضل ترافیک درشهر گرگان، اظهار داشت: امروزه این معضل به عنوان یک مشکل مهم در کلان شهرها شناخته شده، که باید علاوه بر فرهنگ‌سازی عمومی، تدابیر لازم نیز جهت کاهش آن اتخاذ شود.