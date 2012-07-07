۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

ذوالفقاری خبرداد:

کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی توانمندیهای خود را نمایش می‌دهند

اراک - خبرگزاری مهر: مسوول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری استان مرکزی با بیان اینکه به مناسبت روز جهانی مساجد نمایشگاه دستاوردهای کانونهای مساجدبه طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی نیز توانمندیهای خود را در این نمایشگاه نمایش می دهند.

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه حول محور آثار مساجد، ایده های فرهنگی و هنری و نخبگان فرهنگی مساجد در 31 مردادماه سال جاری در دبیرستان امام علی (ع) اراک دایر می شود.

وی افزود: اعضای کانون های فرهنگی و هنری استان مرکزی می توانند آثار خود در زمینه نجوم، فیزیک، رباتیک، هنرهای تجسمی، کتاب، اختراع، طراحی نرم افزار و سخت افزار تا 25 تیرماه جاری به دبیر خانه این جشنواره واقع در کانون فرهنگی و هنری مساجد این استان ارسال کنند.

وی گفت: نمایشگاه ملی توانمندی ها و دستاوردهای کانون های مساجد نیز آبان یا آذر امسال با حضور کانون های برتر استانها در تهران بر پا خواهد شد.

وی تعداد اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان را  18هزار و 500 نفر اعلام کرد.

