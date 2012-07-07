کبدی کاران کرمانشاهی در هندوستان/ تیم ملی کبدی با رنگ و بوی کرمانشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، 4 ورزشکار کرمانشاهی عضو تیم استان به اردوی تیم ملی کبدی سرکل دعوت شدند. محسن مهری، سجاد شکربیگی، سید مسلم امیری و امید محمدی از کرمانشاه از جمله افرادی هستند که از سوی کادر فنی تیم ملی کبدی سرکل به اردوی آمادگی برای شرکت در مسابقات هندوستان دعوت شدند. تیم کبدی سرکل استان چندی پیش در مسابقات کشوری رتبه سوم را کسب کرد. مسابقات هندبال نوجوانان جام شهدای مرصاد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور 7 تیم از شهرستان های استان به میزبانی کرمانشاه در تاریخ 21 تا 23 تیر ماه در سالن اختصاصی هندبال شهرستان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

حمیدیه، رئیس هیئت هندبال شهرستان کرمانشاه در گفتگو با مهر هدف از میزبانی این مسابقات را بهتر کردن شرایط هندبال استانی و آشنایی بیشتر ورزشکاران با فضای مسابقات برای شرکت هرچه بهتر در مسابقات کشوری دانست.

لغو کلاس های مربیگری هندبال بانوان در غرب کشور

مسئول کمیته روابط عمومی هیئت هندبال استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلاس های دوره آموزشی ارتقا مربیان درجه 2 به 1 بانوان که قرار بود در تاریخ 16 لغایت 23 تیر ماه برگزار شود لغو شد و به تاریخ 1 لغایت 7 شهریور ماه موکول شد.

حسینی در خصوص علت لغو این دوره در تاریخ مذکور گفت: ما آمادگی لازم برای برگزاری این دوره را داشتیم اما ریاست کمیته مربیان و آموزش فدراسیون تصمیم بر این گرفتند که دوره به تاریخ دیگری موکول شود.

گفتنی است این دوره برای اولین بار در غرب کشور برگزار می شود.

دوره آموزش ماساژ ورزشی در دانشگاه آزاد کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر این دوره زیر نظر تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه و دکترقائنی مدرس ماساژ ورزشی در تاریخ 22 و 23 تیر ماه در محل دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه برگزار می شود.

در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی نامه بین المللی ماساژ ورزشی داده می شود.