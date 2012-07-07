"برخورد خیلی نزدیک" میهن دوست با امریکا

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره فیلم "نور" لس آنجلس از 3 الی 8 اگوست (13 تا 18 مرداد ماه) برگزار می شود و فیلم "برخورد خیلی نزدیک" در روز افتتاحیه جشنواره به نمایش در می آید.

در این جشنواره فیلم های داستانی، مستند، کوتاه و بلند کشورهای مختلف (از جمله ایران، امریکا،یونان، آلمان، نروژ و...) که سازندگان آن ایرانی هستند، حضور دارند.

"برخورد خیلی نزدیک" در 15 و 16 سپتامبردر سیاتل ایالت واشنگتن،27 و28 اکتبر در شهر دیتونا بیچ ایالت فلوریدا ودر پایتخت امریکا(واشینگتن دی. سی) به نمایش در می آید.

پخش‌کننده "برخورد خیلی نزدیک" در امریکا همزمان با نمایش برخورد خیلی نزدیک در لس آنجلس به تاریخ سوم اگوست دی.وی.دی. خارج از کشور فیلم را که دارای زیرنویس فارسی، فرانسه و انگلیسی است در امریکا و کانادا به بازار عرضه خواهد شد.

این فیلم سینمایی داستان دیدار تصادفی دو دوست قدیمی پس از سال‌ها و طراحی یک نقشه عجیب از سوی یکی از آنها است. لادن مستوفی، آنا نعمتی، حمیدرضا پگاه، سروش صحت و... بازیگران این فیلم هستند.