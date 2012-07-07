بازرسی با مچ گیری متفاوت است/ لزوم توجه به آموزش قوانین کار

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان طاهری در نشست با مدیر کل و کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان، انتقال تجارب موفقیت آمیز به استان ها با هدف ارتقا عملکردها و تکریم ارباب رجوع را از مهمترین اهداف بازرسی های دوره ای و موردی از استان ها عنوان کرد.

وی اظهار داشت: بازرسی به معنای تخلف و مچ گیری نیست بلکه به صورت دوره ای و موردی این بازرسی ها در راستای ارزیابی و بررسی عملکرد ها با هدف شناسایی نقاط قوت و تقویت نقاط ضعف و به منظور رضایت مردم و تکریم ارباب رجوع انجام می شود.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزاری جلسات مشترک ادارات و دستگاه های زیر مجموعه این وزارتخانه را در راستای برقراری ارتباط نزدیک و تعامل آنان برای خدمت رسانی یکپارچه ضروری دانست و افزود: در ادغام صورت گرفته در وزارتخانه ها و به تبع آن در ادارات کل استان ها انتظار می رود از این پس خدمت رسانی به جامعه هدف به صورت مطلوب تری انجام شود.

طاهری ادامه داد: باید با آموزش قوانین کار، قوانین رفاه و تامین اجتماعی، قوانین مربوط به امور تعاون و ... برای همکاران واحدهای مختلف، بستر افزایش عملکرد و رضایت ارباب رجوع از خدمات ارائه شده را هموارتر ساخت.

وی استقرار میز خدمت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان و جایگاه تکریم ارباب رجوع را در این اداره کل بسیار مناسب ارزیابی کرد و یادآور شد: در این زمینه استان کردستان جزو استان های برتر کشور محسوب می شود.

مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با اشتغال گفت: با توجه به وضعیت اشتغال در استان کردستان و پتانسیل ها و ظرفیت های این استان باید به نحو مطلوب در راستای تحقق برنامه های اشتغالزایی دولت در استان گام برداشت.

طاهری همچنین تحقق 25 درصدی سهم تعاون در پایان برنامه پنجم توسعه را مورد تاکید قرار داد و افزود: تحقق این مهم در راستای منویات مقام معظم رهبری وظیفه همگانی است و باید از تمامی ظرفیت ها در راستای رسیدن به این مهم استفاده کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به توانمندی ها و پتانسیل های این استان انتظار می رود با اصلاح شاخص ها و ارتقا ظرفیت های کاری بتوان بیش از آنچه که امروزه هست عملکرد قابل توجهی به جای گذاشت.

صدور 17 هزار و 700 مجوز مشاغل خانگی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان نیز در این نشست بیان کرد: می توان با بهره گیری از تجربیات و مشاوره های تیم ارزیابی، از راهکارهای مختلف برای ارتقا خدمت رسانی به جامعه کار، تولید و تعاون در کردستان بهره جست.

رامین اسدی ادامه داد: با افزایش کارایی و بهبود عملکردها می توان استراتژی و رسالت های وزارتخانه را در استان به خوبی انجام داده و رضایت ارباب رجوع را جلب کرد.

وی ترویج و توسعه تشکیل تعاونی ها را شعار امسال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان عنوان کرد و یادآور شد: اعتقاد قلبی و عملی همه همکاران به تعاون و تفکر تعاونی پیش نیاز تحقق این شعار مهم است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیت های سال گذشته از صدور 17 هزار و 700 مجوز مشاغل خانگی با پرداخت 350 میلیارد ریال تسهیلات به 10هزار و 650 نفر خبر داد.

اسدی گفت: همچنین طی سال گذشته 220 میلیارد ریال تسهیلات کسب و کارهای خرد به متقاضیان اشتغال برای چهار هزار و 500 نفر، تهیه و تدوین سند توسعه اشتغال کردستان و رسیدگی به وضعیت واحدهای مشکل دار استان با همکاری و تعامل شبکه بانکی استان را از دیگر فعالیت های این اداره کل است.

وی پرداخت 450 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های معرفی شده کارگروه تخصصی اشتغال استان از طریق شبکه بانکی، اجرای بند 28 قانون بودجه سال 90 مبنی بر استمهال بدهی با مصوبه معاون اول ریاست جمهوری در استان و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار در بخش ساختمان نسبت به سال های پیش با توجه به انجام فعالیت های گسترده ساخت و ساز در بخش پروژه های مسکن مهر را از دیگر عملکردهای موفقیت آمیز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان دانست.

در پایان این نشست کارشناسان ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از بازرسی سه روزه خود در استان کردستان را ارائه و خواستار برطرف کردن مشکلات و رفع نارسایی ها شدند.