روسیه با برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، گنادی گاتیلوف گفت: ما مکررا اعلام کرده ایم که گام های مختلف یک جانبه درباره سوریه مانند پیشنهاد برای ایجاد یک "کریدور انسانی" و "منطقه امن" سازنده نیستند.

معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه اظهارات روز گذشته خود دراین باره افزود: این ایده ها مورد حمایت سازمان‌های بشردوستانه بین المللی فعال در سوریه نیستند.

این اظهارات در واکنش به درخواست نشست "دوستان سوریه" است که در پاریس انجام شد و در آن حاضران خواهان برقراری منطقه پرواز ممنوع شدند.

در این نشست که از سوی چین و روسیه بایکوت شده بود هیلاری کلیتون وزیر خارجه آمریکا این دو کشور را متهم کرد که مانع از پیشرفت کارها برای حل بحران سوریه هستند.

همچنین خانم کلینتون؛ چین و روسیه را تهدید کرد که بهای حمایت های خود از رژیم بشار اسد را خواهند پرداخت.

گاتیلوف اظهارات هیلاری کلینتون را "نامربوط" خواند و گفت که این اظهارات بر خلاف توافقاتی است که قدرتهای بزرگ در اواخر هفته گذشته در نشست ژنو داشته‌اند.

گفتنی است در نشست 30 ژوئن ژنو طرف های شرکت کننده بر تشکیل یک دولت انتقالی توافق کردند.

آمریکا، مخالفین دولت سوریه و غرب بر این نکته تاکید داشتند که این دولت انتقالی باید بدون مشارکت بشار اسد باشد اما روسیه و چین اعلام کردند که بشار اسد باید جزوی از فرایند انتقال باشد.