معرفي قابليتهاي گردشگري خراسان در نمايشگاه جهانگردي برلين

به گزارش گروه فرهنگ و هنرخبرگزاري "مهر" ، ابوالفضل مكرمي فر، رييس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري خراسان رضوي با اعلام اين مطلب گفت: ITB يكي از بزرگترين نمايشگاههاي جهانگردي دنيا است كه همه ساله در شهر برلين آلمان برگزار مي شود و اغلب كشورهاي جهان نيز در آن حضور خواهند داشت.

وي تاكيد كرد: باهماهنگي هاي به عمل آمده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور با تشكيل ستاد ويژه اي سعي در معرفي گسترده جاذبه هاي گردشگري و قابليتهاي سياحتي سرزمين كهن ايران دارد.

مكرمي فر ضمن اشاره به برگزاري برنامه هاي ويژه سينمار بررسي بازارهاي توريستي ايران در اين نمايشگاه خاطرنشان كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي در قالب غرفه به معرفي جاذبه هاي گردشگري و گروههاي موسيقي محلي در اين نمايشگاه خواهد پرداخت .

وي افزود: بخش خصوصي نيز اقدام به تبادل نظرو عقد قراردادهاي طبعا در زمينه ورود تورهاي گردشگي سرمايه گذاري در طرحهاي توسعه ومسائلي از اين قبيل خواهد نمود.

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي ابراز اميدواري كرد كه اولين حضور سازمان جديد التاسيس ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي در نمايشگاههاي بين المللي جهانگردي ، آغاز گر فصل نويني در جهت تحكيم ارتباطات بين المللي و توسعه فرابخش گردشگري استان باشد.