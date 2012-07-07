جلسه اضطراری مرغداران درباره سودجویی بزرگ/ کنجاله دولتی را در بازار نفروختیم

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه دولتی ایران امروز در گزارشی با عنوان "سودجویی بزرگ در بازار مرغ"، مدعی شده است که اسناد و مدارکی در رابطه با سوء استفاده یکی از تشکل‌های تولیدی وجود دارد که نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته 50 هزار تن کنجاله سویا که با قیمت 830 تومان برای کمک به مرغداری ها تحویل شده بود، در بازار با قیمت بالای 1600 تومان فروخته شده است.

این روزنامه همچنین عنوان کرده است که فروش آزاد کنجاله‌هایی که با ارز مرجع 1226 تومانی وارد شده بود، 38 میلیارد تومان سود ناسالم عاید فروشندگان کرده است.

حسین مقدم نیا در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص سوء استفاده یکی از تشکل‌های تولیدی مبنی بر دراختیار گرفتن کنجاله سویا با نرخ 830 تومان دولتی و سپس عرضه آن در بازار آزاد به نرخ 1600 تومان گفت: همه اسناد و مدارک خرید و توزیع نهاده کنجاله سویا در دفتر اتحادیه موجود است و هرکسی ادعایی دارد می تواند بیاید و آنها را بررسی کند.

رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور درعین حال تصریح کرد: البته در سیستم فعلی اقتصادی اتفاقات زیادی رخ می دهد. وی افزود: این اتحادیه چنین اقدام زشتی را مرتکب نشده است و پیگرد قضایی این اتهام را برای خود محفوظ می دانیم.

مقدم نیا همچنین از برگزاری جلسه ای در عصر امروز با حضور همه اتحادیه ها و تشکلهای مرغداری برای بررسی موضوعات مختلفی از جمله ساماندهی بازار برای ماه مبارک رمضان و همچنین موضوع سوء استفاده یکی از تشکل‌های تولیدی خبر داد.