بودجه خوبی برای توسعه حرم مطهر در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه جمعه در همایش قرآنی مهدوی نورالیقین که در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم برگزار شد ، با بیان اینکه پیامبر(ص) اشراف امت را حاملان قرآن و شب زنده داران معرفی کرده است افزود: کسانی که به قرآن انس دارند و تلاش می کنند بر طبق قرآن عمل کنند ، جز اشرف امت رسول الله محسوب می شوند.

لاریجانی با اشاره به اینکه یکی از خصوصیات جامعه مهدوی رشد علمی زنان است افزود: در دوران ظهور خرد مردم رشد می کند و حتی زنان نیز به درجه اجتهاد می رسند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از فعالیت های صورت گرفته از سوی موسسه قرآنی نورالیقین قم اظهار داشت: پرداختن به تفسیر المیزان جز برنامه های این موسسه است که در کنار روخوانی قرآن به امر تفسیر هم اهتمام دارد .



وی در خصوص اهمیت تفسیر المیزان نیز اظهار داشت: بسیاری از بزرگان و کسانی که در جغرافیای تفکر اسلامی مطالعاتی داشته اند، برای تفسیر المیزان جایگاه ویژه ای قائل اند.



رئیس قوه مقننه افزود: شهید مطهری می فرمود ، اکثر مطالبی که از آن در نوشته های خود استفاده کرده ام از تفسیر المیزان بوده است.



لاریجانی در ادامه با بیان اینکه نیمه شعبان در بین مسلمان جایگاه ویژه ای دارد افزود :در روایات آمده است که در این روز، روزی انسانها قسمت می شود و به این دلیل که در این روز کتاب تکوین خداوند به دنیا آمده است آن را همتراز شب قدر می دانند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فیض الهی همواره از سوی ائمه اطهار(ع) به انسانها می رسد افزود: اینکه در مکتب اسلام ولایت داریم ، یعنی اینکه ما در این دنیا به صورت رها شده و بی کس آفریده نشده ایم بلکه پشتیبان و صاحبی داریم.



رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از خصوصیات مکتب تشیع را داشتن سرپرست و ناظر عنوان کرد و افزود: انسانها از ابتدا تا انتهای خلقت دارای سیری بوده و دائما در حال تغییر هستند که در این راستا هر چقدر به طریق ائمه متوسل شوند به خدا نزدیکتر می شوند.



جامعه مهدوی توحید محور است



لاریجانی افزود: جامعه مهدوی توحید محور است ، بدین معنا که تمام مناسبات چه در خانواده و چه در اجتماع بر اساس توحید است .



رئیس قوه مقننه ادامه داد: حاکم در جامعه مهدوی نمی تواند روش های فریب کاری را دنبال کند و در این جامعه باید با ظلم مبارزه کرد که حضرت نیز با ظهور خود در راستای مبارزه با ظلم تلاش می کند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در قبل از انقلاب عده ای معتقد بودند که نباید برای ایجاد حکومت اسلامی قیام کرد چرا که اینگونه اقدامات محکوم به شکست است و در واقع آنها مفهوم انتظار را به معنای فردی آن می پنداشتند و آنرا به جامعه تسری نمی دادند.



وی با تاکید بر اینکه همه ما وظیفه داریم با خردمندی با ظلم مبارزه کنیم اظهار داشت: خیلی از افراد به زبان انقلاب هستند که این افراد همانند قطب زاده و بنی صدر در اوایل انقلاب وجود داشتند و در واقع این افراد بدلی از آب درآمدند و شمشیر علیه انقلاب و امام برداشتند که با مرور زمان شخصیت آنها شناخته شد.



وی تصریح کرد: زمان ظهور امام زمان (عج) موقع توبه کردن نیست بلکه افراد باید دارای استعدادهای بالفعل باشند.



رئیس قوه مقننه اضافه کرد: باید در جامعه مهدوی به ایده های حضرت توجه و در این راستا حداکثر تلاش خود را انجام دهیم.



لاریجانی افزود: ظالمان واقعی همانند آمریکا و اسرائیل امروز در صحنه های بین المللی به صورت موجودات بد خیم وجود دارند که به جان مردم افتاده اند.



رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این ظالمان وقتی جریانی بین مسلمین رخ دهد به جان آنها می افتند و در امور داخلی آنها مداخله می کنند.



آمریکا ، اسرائیل و اصحاب آنها شروران واقعی جهان هستند



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی آمریکا، اسرائیل و اصحاب آنها را شروران واقعی امروز جهان برشمرد و افزود: آنها استقلال واقعی ملت ایران را نمی پسندند و به همین دلیل به دنبال مسئله سازی و تحمیل هزینه برای ملت ایران هستند.



وی تصریح کرد: ما همواره از مردم مستضعف و مظلوم در جهان دفاع کردیم و اگر از مردم بی دفاع فلسطین ، بحرین، لبنان، عراق و افغانستان حمایت می کنیم این مرام مهدوی است.



رئیس قوه مقننه گفت: نمی توان به سرنوشت جوامع مسلمان در جهان بی تفاوت بود و این بی تفاوتی در جامعه مهدوی وجود ندارد.



وی رشد علمی را یکی دیگر از خصوصیات جامعه مهدوی برشمرد و افزود: استعدادهای افراد در زمان ظهور بالفعل می شود به همین دلیل باید حرکت جامعه به سمت دانایی ، رشد و تعالی باشد.



بدنبال خرافات رفتن از خصوصیات جامعه مهدوی نیست



لاریجانی تاکید کرد: بدنبال خرافات رفتن از خصوصیات جامعه مهدوی نیست و در همه امور باید عالمانه و با عقلانیت رفتار کرد.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمان ظهور محبت و مودت در جامعه برقرار می شود افزود: جامعه مهدوی اختلاف، درگیری و دعوا ندارد و روابط در آن بر اساس کینه نیست و همه با هم صمیمی و با صدق رفتار می کنند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلات موجود در کشور آن است که عده ای مامورند که دعوا و کینه ایجاد کنند و با طرح مسائلی جمعی را تحریک و بشورانند .



وی ادامه داد: امروز موضوع گرانی و اشتغال از مهمترین مسائل موجود در کشور است که مردم از مسئولان انتظار دارند برای این مسائل وقت بگذارند و در راستای برطرف کردن آنها تلاش کنند.



در سال جاری بودجه خوبی برای توسعه حرم مطهر در نظر گرفته شده است



لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در روزهای گذشته قم میزبان تعداد زیادی از زائران حرم کریمه اهل بیت (ع) و مسجد مقدس جمکران بوده است افزود: باید زیر ساخت های لازم در قم جهت پذیرایی از خیل زائران آماده شود .



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در سال جاری برای استان قم و توسعه حرم مطهر حضرت معصومه (س) و بدهی های حرم به اوقاف بودجه خوبی در نظر گرفته شد که مسئولان باید برای جذب ان تلاش کنند.