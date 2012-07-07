ظرفتهای ایلام برای سرمایه گذاری نیازمند معرفی هستند

حشمت الله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده، دولت در راستای تحقق این سفارش و توجه گرانبها، تمام تلاش و اهتمام خود را به کار گرفته است تا با نامی نیک و عملی شایسته و درخور نام امسال، مطابق انتظارات به سوی خدمتگزاری پیش برود .

معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: پتانسیل و مزیت های ایلام به مسئولان و بخش های خصوصی برای سرمایه گذاری معرفی شده است .

وی افزود: به استناد محاسبات به عمل آمده، اولویت‌های سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی استان براساس مطالعات مزیت نسبی، پتانسیل‌ها و قابلیت‌ بخش ها در سرمایه گذاری و تولید استان ایلام با احتساب بخش نفت و گاز، ساختمان و آب و برق، کشاورزی، خدمات و صنعت تعیین شده است .

این مسئول بیان داشت: استان ایلام از نظر منابع گازی رتبه دوم و از نظر منابع نفتی رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: با حمایت دولت بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران در استان ایلام فراهم شده است.

عسکری تأکید کرد: باید شرایط خاص و ویژه ای برای بهره وری و سود دهی بیشتر برای سرمایه گذار فراهم شود که مجموعه مدیریت استان باید تمام تلاش خود را در راستای تحقق این مهم به کار گیرند .

وی اعلام کرد: طرح های آماده به کار خوبی در استان وجود دارد که یا توسط بانک تملک شده اند و یا به دلیل مسائل مدیریتی و عدم گردش مالی راکد مانده اند که با خریداری مجدد قابل احیاء هستند .