به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی کاظمی در این باره اظهارداشت: فضای سبز شهری از مولفه های مهم نشاط و شادابی و عاملی مهم در کاهش انواع آلودگیها و افزایش زیبایی منظرشهری است و مشارکت شهروندان، نقش بسزایی در حفظ کیفیت های فضای سبز شهر دارد.

وی افزود: با توجه به اهمیت فضای سبز و در راستای ارتقاء سرانه هر شهروند، روند توسعه فضای سبز رو به افزایش است که به موازات آن هر ساله هزینه ‌های زیادی صرف نگهداری آن می ‌شود.



کاظمی یادآورشد: شهر قزوین در حال حاضر 530 هکتار فضای سبز دارد که حفظ و نگهداری آن شامل سلسله اقدامات مستمر به زراعی و بازپیرایی است، از این رو مشارکت شهروندان در نگهداری فضای سبز و رعایت حقوق شهروندی علاوه بر ایجاد محیطی دلنشین، موجب کاهش قابل ملاحظه هزینه های حفظ و نگهداری فضای سبز می شود.

وی افزود: رعایت نکاتی مانند خودداری از تردد وسایل نقلیه (موتور و دوچرخه) و اسکیت بازی در معابر بوستان، به فرزندان خود بیاموزیم که از شکستن سرشاخه‌ های درختان و درختچه‌ها خودداری کنند، وسایل بازیگاه متناسب با رده سنی کودکان و نوجوانان طراحی و ساخته شده و استفاده بزرگترها موجب استهلاک زود هنگام آن می‌شود، آب‌های موجود در بوستان قابل شرب نیست، برای آشامیدن آب از جایگاه ویژه آبخوری استفاده کنیم، قبل از استفاده از وسایل بدنسازی، ابتدا راهنمای استفاده از آن را مطالعه کنیم، کف‌ پوش فوم بازیگاه برای تامین ایمنی کودکان تعبیه شده، بنابر این در نگهداری آن کوشا باشیم، سرخوردن به صورت معکوس، بالا رفتن از سطح سرسره برای کودکان حادثه ساز است، می ‌تواند به این سازمان در نگهداری امکانات و تجهیزات کمک کند.