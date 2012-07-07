همایش قرآنی مهدوی نورالیقین در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش قرآنی مهدوی نورالیقین که شامگاه جمعه در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم و به همت موسسه فرهنگی قرآنی نورالیقین برگزار شد ، از خدمات قرآنی علی لاریجانی نماینده مردم قم و رئیس مجلس شورای اسلامی با اهداء لوح سپاس تقدیر شد.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه مفهوم واقعی انتظار باید در منبر ها و تریبون های جهانی تبیین شود افزود : انتظار فرج امام زمان (عج) یک مسئله شخصی نیست ، و در این راستا خودسازی فردی کفایت نمی کند بلکه جامعه جهانی باید خود را برای ظهور حضرت آماده کنند.



آیت الله سید محمد جواد علوی بروجردی با بیان اینکه وهابیون با اقدامات خود روح را از اسلام گرفته اند افزود: حکام برخی از کشورهای عرب که پیرو وهابیت هستند همان ها با بیداری کشورهای اسلامی در منطقه و به خصوص در بحرین مخالفت و اینگونه حرکات مسلمانان را سرکوب می کنند.



خرد جمعی جامعه باید منتظر ظهور حجت باشد



تولیت مسجد اعظم قم با تاکید بر اینکه خرد جمعی جامعه باید منتظر ظهور حجت باشد افزود: تا زمانی که همه افراد جامعه جهانی در مسیر خودسازی گام برندارند و بستر لازم جهت ظهور فراهم نباشد نباید انتظار فرج امام زمان (عج) را داشته باشیم.



آیت الله علوی بروجردی ابراز داشت: ظلم جامعه را به زمین می زند و این در صورتی است که اگر هوای نفس غالب بر اهداف الهی شود عاقبت های نامناسبی خواهد داشت.



استاد حوزه علیمه قم عنوان کرد: امروز با در اختیار داشتن امکانات گسترده اطلاع رسانی و وسایل ارتباط جمعی می توان مخاطب میلیاردی را با مفهوم انتظار آشنا کرد و در این خصوص با محدودیت هایی که مبلیغین اسلام در گذشته با آن روبه رو بودند ، مواجه نیستیم.



تولیت مسجد اعظم قم تصریح کرد: آن روزی که جامعه جهانی به ندای این المنتظرون پاسخ دهد آن روز باید انتظار ظهور حضرت حجت را داشته باشیم.