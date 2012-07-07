جشن بزرگ نیمه شعبان در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مرایم ابتدا مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: معناى حیات انتظار را به وجود مى‏آورد و به آن "جهت" مى‏دهد و آن را از ایستایى و خمودى به پویایى و تحرک تبدیل مى‏کند.



حجت الاسلام علی دشتکی افزود: همچنین شیعه به خاطر مهدى و ظهور او همه سختى‏ها و ناملایمات را تحمل مى‏کند. مهدى و ظهور او و حضور او و دولت او، ارزش‏هاى والایى هستند که مى‏توان به خاطر آن همه دشوارى‏ها را تحمل کرد.



وی ادامه داد: مهدى معناى بلندى است که کشته شدن در رکابش برترین آرزوى آزادگان است. شیعه به خاطر مهدى زنده است و به خاطر مهدى زندگى مى‏کند و به خاطر مهدى تلاش مى‏کند و به خاطر مهدى همه سختى‏ها را تحمل مى‏کند و حتى حاضر است به خاطر مهدى جان خویش را فدا کند.



حجت الاسلام دشتکی افزود: در طول تاریخ غیبت چه رنج‏هایى که شیعه متحمل شده، اما هرگز هویت و حیات اجتماعى خویش را از دست نداده است. آنچه شیعه را در میان این همه مشکلات زنده و بالنده نگه داشته، این است که مهدى معناى زندگى او است ؛ در غیر این صورت، شیعه مى‏بایست سال‏ها و بلکه قرن‏ها پیش نابود و در فرهنگ‏هاى دیگر هضم شده باشد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: در زمان دیگر معصومین نیز آنچه حیات و هویت اجتماعى شیعه را حفظ مى‏کرد، ظهور و انتظار مهدى(ع) بود. این که امامان معصوم(ع) پیش از تولد و غیبت حضرت مهدى(ع) شیعه را به ظهور او و عدالت گسترى‏اش نوید مى‏دادند، به همین جهت بوده است. نه تنها در دوران غیبت بلکه در زمان حضور دیگر معصومین(ع) نیز یاد و نام مهدى معنابخش حیات بوده است.



حجت الاسلام دشتکی تاکید کرد: نام و یاد مهدى امید دل‏ها، قوت قلب‏ها، و توان بدن‏ها براى حرکت به سوى آرمان الهى بشریت است.



جشن بزرگ " رسم عاشقی" با استقبال گسترده شهروندان زنجانی برگزار شد به گونه ای که حتی ارتفاعات اطراف مجموعه سینمای روباز که محل برگزاری جشن بود مملو از مشتقان به اجرای برنامه بود که تعامل و همراهی شهرومندان زنجانی و با تدبیر برگزار کنندگان برنامه و حضور و تعامل نیروهای انمتظامی و امنیتی برنامه به شکل باشکوه و مطلوب برگزار شد.