جشن بزرگ نیمه شعبان در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مرایم ابتدا مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: معناى حیات انتظار را به وجود مىآورد و به آن "جهت" مىدهد و آن را از ایستایى و خمودى به پویایى و تحرک تبدیل مىکند.
حجت الاسلام علی دشتکی افزود: همچنین شیعه به خاطر مهدى و ظهور او همه سختىها و ناملایمات را تحمل مىکند. مهدى و ظهور او و حضور او و دولت او، ارزشهاى والایى هستند که مىتوان به خاطر آن همه دشوارىها را تحمل کرد.
وی ادامه داد: مهدى معناى بلندى است که کشته شدن در رکابش برترین آرزوى آزادگان است. شیعه به خاطر مهدى زنده است و به خاطر مهدى زندگى مىکند و به خاطر مهدى تلاش مىکند و به خاطر مهدى همه سختىها را تحمل مىکند و حتى حاضر است به خاطر مهدى جان خویش را فدا کند.
حجت الاسلام دشتکی افزود: در طول تاریخ غیبت چه رنجهایى که شیعه متحمل شده، اما هرگز هویت و حیات اجتماعى خویش را از دست نداده است. آنچه شیعه را در میان این همه مشکلات زنده و بالنده نگه داشته، این است که مهدى معناى زندگى او است ؛ در غیر این صورت، شیعه مىبایست سالها و بلکه قرنها پیش نابود و در فرهنگهاى دیگر هضم شده باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: در زمان دیگر معصومین نیز آنچه حیات و هویت اجتماعى شیعه را حفظ مىکرد، ظهور و انتظار مهدى(ع) بود. این که امامان معصوم(ع) پیش از تولد و غیبت حضرت مهدى(ع) شیعه را به ظهور او و عدالت گسترىاش نوید مىدادند، به همین جهت بوده است. نه تنها در دوران غیبت بلکه در زمان حضور دیگر معصومین(ع) نیز یاد و نام مهدى معنابخش حیات بوده است.
حجت الاسلام دشتکی تاکید کرد: نام و یاد مهدى امید دلها، قوت قلبها، و توان بدنها براى حرکت به سوى آرمان الهى بشریت است.
جشن بزرگ " رسم عاشقی" با استقبال گسترده شهروندان زنجانی برگزار شد به گونه ای که حتی ارتفاعات اطراف مجموعه سینمای روباز که محل برگزاری جشن بود مملو از مشتقان به اجرای برنامه بود که تعامل و همراهی شهرومندان زنجانی و با تدبیر برگزار کنندگان برنامه و حضور و تعامل نیروهای انمتظامی و امنیتی برنامه به شکل باشکوه و مطلوب برگزار شد.
نظر شما