"جاناتان وودگیت" به میدلزبرو بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد وودگیت 32 ساله ماه گذشته با تیم فوتبال استوک سیتی به پایان رسید و وی بار دیگر به تیم پیشین خود ملحق شده است.
وودگیت در سال 2007 با انعقاد قراردادی به ارزش 7 میلیون پوند از میدلزبرو به رئال مادرید پیوست. این بازیکن همچنین در تیم های تاتنهام و نیوکاسل هم بازی کرده است.
جاناتان وودگیت در گفتگو با سایت باشگاه میدلزبرو اظهار داشت: می خواهم به میدلزبرو کمک کنم تا به لیگ برتر بازگردد. آنچه من به تازگی از این تیم دیده ام این است که آنها توانایی انجام این کار را دارند.
